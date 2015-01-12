BRIEF-Neuca unit buys Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Krzysztof"
* ITS UNIT, NEUCA MED SP. Z O. O., BUYS NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA KRZYSZTOF" SP. Z O.O.
Jan 12 Kering
* Says finalises product partnership with safilo, accord to enter force from q4 Source text for Eikon: Further company coverage:
* ITS UNIT, NEUCA MED SP. Z O. O., BUYS NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA KRZYSZTOF" SP. Z O.O.
* REPORTED ON WEDNESDAY Q1 REVENUE OF 20.0 MILLION LIRA VERSUS 16.1 MILLION LIRA YEAR AGO