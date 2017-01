JAKARTA/SINGAPORE, March 09 (Fitch) Fitch Ratings akan menyelenggarakan acara tahunan Konferensi Kredit Indonesia pada tanggal 13 Maret 2014. Tema untuk konferensi tahun ini adalah "Kemajuan yang Nyata atau Eforia Pemilu?" yang mencerminkan tantangan-tantangan politik, sosial dan ekonomi yang dihadapi Indonesia di tahun pemilihan umum dengan latar belakang ekonomi global yang mulai pulih walaupun masih rentan, dan juga potensi hasil positif atau negatif yang akan berdampak pada berlanjutnya kemajuan salah satu perekonomian terbesar di Asia ini. Analis-analis senior dari kelompok Corporate dan Lembaga Keuangan dari Fitch akan mengkaji dan mendiskusikan tantangan-tantangan di atas terhadap implikasi kredit untuk masing-masing industri. Ekonom Senior Bank Dunia, Ashley Taylor, juga akan memberikan presentasi khusus mengenai outlook ekonomi Indonesia. Para pembicara ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta konferensi yang meliputi pejabat pemerintah, bankir, emiten, investor dan media. Hadirin juga akan berkesempatan untuk ambil bagian dalam survei interaktif atas beberapa isyu hangat. Acara ini akan diselenggarakan di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Ballroom 2, lantai 2, Jalan Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 no.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta , pada pukul 8.00-13:00. Tidak ada pungutan biaya untuk acara ini namun kapasitas tempat terbatas. Pelaku pasar dan perwakilan media dimohon untuk melakukan pre-register melalui tautan berikut:Untuk tambahan informasi, peserta dapat menghubungi: Benedicta Setyorini, Email: benedicta.setyorini@fitchratings.com, Tel: +62-21-2988 6800 Kontak: Contacts: Baradita Katoppo Baradita.katoppo@fitchratings.com +62-21 2988 6801 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Informasi tambahan tersedia di www.fitchratings.com. ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.