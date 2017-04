Oct 29 Kredyt Inkaso SA :

* Says its unit, KI II NS closed-end fund (Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknity) signs agreement for 118 million zlotys mortgage secured portfolio of receivables for 26.5 million zlotys from Bank Gospodarki Zywnosciowej