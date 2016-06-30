NEW YORK, June 30 (IFR) - For the week ended June 29, Lipper
US Fund Flows reported the following:
- INVESTMENT-GRADE FUNDS NET OUTFLOW: US$638.599m
- IG YTD NET INFLOW: US$14.589bn
- HIGH-YIELD FUNDS NET OUTFLOW: US$1.628bn
- HY YTD NET INFLOW: US$3.223bn
- LOAN-PARTICIPATION FUNDS NET OUTFLOW: US$525.391m
- LPF YTD NET OUTFLOW: US$5.565bn
- EM DEBT FUNDS NET INFLOW: US$17.569m
- EM YTD NET INFLOW: US$448.505m
- EM HARD CURRENCY DEBT FUNDS NET OUTFLOW: US$88.225m
- EM HC YTD NET INFLOW: US$680.149m
- EM LOCAL CURRENCY DEBT FUNDS NET INFLOW: US$105.795m
- EM LC YTD NET OUTFLOW: US$231.646m
- EQUITY FUNDS NET OUTFLOW: US$6.836bn
- EQ YTD NET OUTFLOW: US$94.348bn
- MONEY MARKET FUNDS NET INFLOW: US$25.070bn
- MM YTD NET OUTFLOW: US$47.004bn
(Reporting by Anthony Rodriguez; Editing by Marc Carnegie)