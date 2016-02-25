NEW YORK, Feb 25 (IFR) - - For the week ended Feb 24, Lipper
US Fund Flows reported the following:
- INVESTMENT-GRADE FUNDS NET INFLOW: US$141.8m
- IG YTD NET OUTFLOW: US$5.376bn
- HIGH YIELD FUNDS NET INFLOW: US$2.74bn
- HY YTD NET OUTFLOW: US$2.360bn
- LOAN-PARTICIPATION FUNDS NET OUTFLOW: US$618m
- LPF YTD NET OUTFLOW: US$4.667bn
- EM DEBT FUNDS NET INFLOW: US$28.4m
- EM YTD NET OUTFLOW: US$2.290bn
- EM HARD CURRENCY DEBT FUNDS NET INFLOW: US$90.3m
- EM HC YTD NET OUTFLOW: US$1.664bn
- EM LOCAL CURRENCY DEBT FUNDS NET OUTFLOW: US$62m
- EM LC YTD NET OUTFLOW: US$625.885m
(Reporting By Anthony Rodriguez; editing by Shankar
Ramakrishnan)