PARIS, 14 février Les Bourses européennes devraient débuter en léger recul mardi, après la décision de l'agence Moody's de mettre sous surveillance négative les notes de neuf pays européens, dont la France, la Grande-Bretagne et l'Autriche, et d'abaisser celles de l'Italie, du Portugal, de l'Espagne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de Malte. (voir ) "Alors que le flux de nouvelles commençait tout juste se calmer, Moody's a porté un coup au marché, lui rappelant ce qui est déjà connu, à savoir qu'il y a de fortes inquiétudes budgétaires", commente Chris Weston, trader institutionnel chez IG Markets. La journée sera riche en indicateurs économiques dont l'indice allemand ZEW et la production industrielle en zone euro, ainsi que de nouvelles adjudications de dette souveraine en Europe. Dans l'après-midi, les investisseurs attendent notamment les ventes au détails de janvier et les stocks des entreprises de décembre. * ACTIONS - Les Bourses de Paris, Francfort et Londres sont attendues en baisse de 0,1% à 0,2%. * La Bourse de Tokyo a fini en hausse de 0,59% après que la Banque du Japon (BoJ) a annoncé un assouplissement surprise de sa politique via une augmentation de son programme de rachats d'actifs. L'indice Nikkei a gagné 52,98 points à 9.052,07 et le Topix, plus large, a pris 5,12 points (0,65%) à 786,80 points. et * OBLIGATIONS - Les investisseurs attendent notamment l'adjudication du Trésor espagnol de 4,5 à 5,5 milliards d'euros d'obligations d'Etat à 12 et 18 mois, ainsi qu'une adjudication de dette à moyen et long terme de l'Italie et des émissions à court terme en Belgique et en Grèce. De même, Amsterdam adjuge trois à quatre milliards d'euros de dette à cinq ans. * CHANGES - Le yen chute après l'assouplissement surprise de la BoJ. L'euro est sous pression face au dollar du fait de la mise sous perspective négative par Moody's de neuf pays européens. * PÉTROLE - Le Brent recule dans un climat d'inquiétude après la décision de Moody's, mais les craintes de perturbations de l'approvisionnement de pétrole limitent la baisse. VALEURS À SUIVRE * Les VALEURS BANCAIRES seront à suivre après la décision de Moody's. * L'ORÉAL a publié lundi des résultats annuels en hausse mais sans surprise, portés par la bonne tenue de ses ventes de produits de luxe, la résistance du marché américain et la dynamique toujours solide des pays émergents. L'Oréal prévoit de réaliser plus de 40% de ses ventes dans les pays émergents cette année, ce qui ferait de ces "nouveaux marchés" la première zone géographique du groupe, déclare son PDG, Jean-Paul Agon, dans le Figaro daté de mardi. * PSA PEUGEOT CITROEN. Les syndicats de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois appellent à une manifestation samedi dans la commune de Seine-Saint-Denis pour protester contre le risque de fermeture du site, a annoncé lundi la CGT dans un communiqué. * RENAULT. La direction de l'usine de Sandouville (Seine-Maritime) a annoncé lundi que le site serait en chômage technique durant la semaine du 27 février au 4 mars en raison d'un manque de commandes, a-t-on appris de source syndicale. * AREVA devrait annoncer mardi les conclusions de l'audit interne que le spécialiste public du nucléaire a lancé sur les conditions de son acquisition controversée de la société minière Uramin, a-t-on appris de source proche du dossier. PRINCIPAUX INDICATEURS À L'AGENDA DE MARDI PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 09h30 Prix à la consommation janvier -0,5% +0,4% - sur un an +3,6% +4,2% EZ 10h00 Production industrielle décembre -1,2% -0,1% - sur un an -1,0% -0,3% DE 10h00 Indice ZEW février -12,0 -21,6 PT 10h00 PIB T4 --- -0,6% - sur un an --- -1,7% US 13h30 Ventes au détail janvier +0,7% +0,1% - hors automobiles +0,5% -0,2% 13h30 Prix à l'importation janvier +0,3% -0,1% Prix à l'exportation +0,2% -0,5% 15h00 Stocks des entreprises janvier +0,5% +0,3% LA CLÔTURE À WALL STREET Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 12874,04 +72,81 +0,57% +5,37% S&P-500 1351,77 +9,13 +0,68% +7,49% Nasdaq 2931,39 +27,51 +0,95% +12,52% Nasdaq 100 2569,49 +22,17 +0,87% +12,80% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1071,63 +7,58 +0,71% +7,01% Eurostoxx 50 2491,54 +10,78 +0,43% +7,55% CAC 40 3384,55 +11,41 +0,34% +7,11% Dax 30 6738,47 +45,51 +0,68% +14,24% FTSE 5905,70 +53,31 +0,91% +5,98% SMI 6177,44 +46,78 +0,76% +4,06% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,3131 1,3172 -0,31% +1,44% Dlr/Yen 77,96 77,56 +0,52% +1,33% Euro/Yen 102,36 102,16 +0,20% +2,81% Dlr/CHF 0,9195 0,9170 +0,27% -1,93% Euro/CHF 1,2075 1,2083 -0,07% -0,57% Stg/Dlr 1,5690 1,5750 -0,38% +1,00% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1715,24 1722,49 -0,42% +9,68% TAUX US Treasuries Bund JGB Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation 10 ans 1,9602 -0,0170 1,9320 +0,0080 0,9720 -0,0010 2 ans 0,2820 -0,0080 0,2430 -0,0100 0,1230 -0,0020 Taux à trois mois européen : -0,0860 à 0,0320 PÉTROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 100,56 100,91 -0,35 -0,35% +1,75% Brent 117,17 117,93 -0,76 -0,64% +9,12% (Juliette Rouillon pour le service français, édité par Jean Décotte)