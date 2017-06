PARIS, 13 décembre Le point sur les marchés mardi avant l'ouverture des Bourses européennes : Les Bourses européennes devraient regagner un peu de terrain dans les premiers échanges, après leur fort recul de la veille, après que le scepticisme sur la capacité du nouveau "pacte" européen à contenir efficacement la crise de la dette avait rapidement remplacé l'optimisme initial. "Le problème de la dette européenne continue de dominer l'agenda des marchés d'actions, les investisseurs continuant à paraître particulièrement soucieux à ce sujet. La perspective de nouvelles dégradations de notes de crédit n'aide pas non plus et il semble que ce sujet restera au premier plan des préoccupations d'ici la fin de l'année", commente Terry Pratt (IG Markets), qui table cependant sur le traditionnel rally de fin d'année, aidé par des achats à bon compte. Les investisseurs attendent une série de statistiques importantes, notamment l'indice ZEW du climat des affaires en Allemagne ce matin, puis les ventes de détail et les stocks des entreprises aux Etats-Unis cet après-midi, avant le début de la réunion de la Réserve Fédérale. Par ailleurs, les Trésors espagnol et belge tiennent des adjudications ce mardi. ACTION Selon des intervenants de marché, l'indice CAC 40 devrait ouvrir en hausse de 12 points, le FTSE londonien devrait prendre environ 22 points et le Dax à Francfort avancer de quelques 21 points, au lendemain de la plus forte baisse en trois semaines. La Bourse de Tokyo a fini en repli de 1,17% mardi, les investisseurs redoutant des abaissements de notes souveraines européennes, le sommet de Bruxelles la semaine passée n'ayant satisfait ni les marchés ni les agences de notation. CHANGES - L'euro se maintient sous la barre des 1,32 dollar, la devise américaine continuant à jouer son rôle de valeur refuge dans un contexte de grande incertitude. PETROLE - Le brut léger américain est stable, juste sous les 98 dollar le baril, tout comme le Brent qui se traite au-dessus des 107 dollars le baril (107,24). PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU (DATE) PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 09h30 Inflation (CPI) novembre +0,2 +0,1% - sur un an +4,8% +5,0% DE 10h00 Indice ZEW décembre -56,4 -55,2 US 13h30 Ventes au détail novembre +0,6% +0,5% - hors autos +0,4% +0,6% US 15h00 Stocks des entreprises octobre +0,9% inch. VALEURS A SUIVRE * CARREFOUR a annoncé une OPA-OPE sur GUYENNE ET GASCOGNE, son principal franchisé sur le marché français, valorisant ce dernier à au moins 494 millions d'euros. * ERAMET - Le Fonds stratégique d'investissement souhaite conclure au plus vite le rachat de la participation d'environ 26% qu'Areva détient dans le groupe minier Eramet, a déclaré à Reuters un dirigeant du fonds souverain français. * AREVA prévoit 1.200 à 1.500 suppressions d'emplois en Allemagne "dans un avenir proche, probablement en 2012", a déclaré à Reuters Bruno Blanchon, responsable fédéral de la branche énergie atomique de la CGT. * L'assureur GROUPAMA devrait annoncer mardi la cession d'une participation de 44% de sa filiale foncière SILIC à son concurrent ICADE, filiale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), ont déclaré lundi deux sources au fait du dossier. * THALES a été sélectionné par l'armée australienne pour un contrat de véhicules légers qui pourrait atteindre 1.300 unités. Les modalités financières du contrat n'ont pas été communiquées. * AIRBUS - Trouver des financements sur le marché aéronautique s'avère plus compliqué mais il n'y a pas de difficulté sérieuse à ce stade malgré le durcissement de l'accès au crédit des banques européennes, a déclaré son directeur commercial John Leahy. BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 8552,81 -101,01 -1,17% -16,39% Topix 740,71 -5,98 -0,80% -17,59% Hong Kong 18375,86 -199,80 -1,08% -20,23% Taiwan 6896,31 -52,73 -0,76% -23,14% Séoul 1864,06 -35,70 -1,88% -9,11% Singapour 2678,91 -22,81 -0,84% -16,02% Shanghaï 2255,75 -35,79 -1,56% -19,67% Sydney 4193,40 -59,45 -1,40% -11,63% La Bourse de Tokyo : WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 12021,39 -162,87 -1,34% +3,83% S&P-500 1236,47 -18,72 -1,49% -1,68% Nasdaq 2612,26 -34,59 -1,31% -1,53% Nasdaq 100 2292,24 -26,44 -1,14% +3,35% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 <0#FCE:> et sur l'EuroStoxx50 <0#STXE:> Détail de la séance à Paris : Les valeurs à suivre à Paris : La séance précédente : Indices Clôture Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 967,49 -18,32 -1,86% -13,75% Eurostoxx 50 2269,46 -73,13 -3,12% -18,74% CAC 40 3089,59 -82,76 -2,61% -18,80% Dax 30 5785,43 -201,28 -3,36% -16,33% FTSE 5427,86 -101,35 -1,83% -8,00% SMI 5747,09 -46,48 -0,80% -10,70% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,3194 1,3165 +0,22% -1,37% Dlr/Yen 77,88 77,94 -0,08% -4,49% Euro/Yen 102,76 102,63 +0,13% -5,18% Dlr/CHF 0,9367 0,9380 -0,14% +0,13% Euro/CHF 1,2361 1,2356 +0,04% -0,52% Stg/Dlr 1,5610 1,5578 +0,21% +0,07% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1651,74 1665,69 -0,84% +16,36% TAUX US Treasuries Bund JGB Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation 10 ans 2,0349 +0,0170 2,0430 -0,0010 1,0010 +0,0000 2 ans 0,2221 -0,0040 0,2650 -0,0100 0,1370 -0,0060 Taux à trois mois européen : 0,0040 à -0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 97,77 97,77 +0,00 +0,00% +6,97% Brent 107,27 107,26 +0,01 +0,01% +13,41% (Juliette Rouillon, édité par Benoît Van Overstraeten)