SINGAPORE, Aug 8 The following table shows the position of emerging Asian currencies against the dollar at 0135 GMT. CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Change on the day at 0135 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 78.58 78.59 +0.01 Sing dlr 1.2426 1.2420 -0.05 Taiwan dlr 29.930 29.955 +0.08 Korean won 1126.70 1128.80 +0.19 Baht 31.51 31.48 -0.11 Peso 41.80 41.84 +0.08 Rupiah 9470.00 9460.00 -0.11 Rupee 55.07 55.07 +0.00 Ringgit 3.0995 3.1025 +0.10 Yuan 6.3688 6.3664 -0.04 Change so far in 2012 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 78.58 76.92 -2.12 Sing dlr 1.2426 1.2969 +4.37 Taiwan dlr 29.930 30.290 +1.20 Korean won 1126.70 1151.80 +2.23 Baht 31.51 31.55 +0.13 Peso 41.80 43.84 +4.88 Rupiah 9470.00 9060.00 -4.33 Rupee 55.07 53.08 -3.60 Ringgit 3.0995 3.1685 +2.23 Yuan 6.3688 6.2940 -1.17 (Reporting by Jongwoo Cheon)