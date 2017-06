Oct 4 The following are lists of upcoming high-grade and high-yield corporate bond offerings in the United States. The information was gathered from Thomson Reuters U.S. new issues team, and other market sources: *Denotes 144a private placement debt offering. HIGH-GRADE BOND SALES EXPECTED FOR WEEK OF 10/1/2012 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED Affiliated Mgrs $125 mln perpetual NR/BBB-/BBB- BAML/CITI/WFS 10/3 *APT Pipelines $350 mln 10-yr Baa2/BBB/NA CITI/MS 10/3 Banco do Brasil $175 mln 10-yr Baa1/BBB/NA BBS/BNO/BRADES/BTG/ 10/2 CITI/JPM 10/2 Bnk Nova Scotia $1.35 bln 3-yr Aa1/AA-/NA BAML/BARC/CITI/JPM/SCOT 10/3 Bank of America $1.75 bln 3-yr Baa2/A-/A BAML 10/4 BBVA US $2.0 bln 3-yr Baa3/BBB+/BBB+ BAML/MS 10/4 Darden Restaurts $450 mln 10-yr Baa2/BBB/BBB BAML/SUNTR/USB 10/2 GDF Suez $750 mln 5-yr A1/1/NA BAML/CITI/JPM/MITS/RBS 10/2 GDF Suez $750 mln 10-yr A1/1/NA BAML/CITI/JPM/MITS/RBS 10/2 GECC $835 mln 40-yr A1/AA+/NA MS/BAML/UBS/WFS 10/2 *Heineken $500 mln 3-yr Baa1/BBB+/NA BARC/CITI/CS/JPM 10/2 *Heineken $1.25 bln 5-yr Baa1/BBB+/NA BARC/CITI/CS/JPM 10/2 *Heineken $1.0 bln 10.5-yr Baa1/BBB+/NA BARC/CITI/CS/JPM 10/2 *Heineken $500 mln 30-yr Baa1/BBB+/NA BARC/CITI/CS/JPM 10/2 Montpelier Re $300 mln 10-yr NR/BBB/BBB+ BARC/CS 10/2 N. States Power $100 mln 30-yr A1/A/A+ CITI/MITS 10/2 Northstar Realty $125 mln perpetual NA/NA/NA CITI/UBS 10/3 NYSE Euronext $850 mln 5-yr A3/A+/NA BAML/CITI/JPM/MS/SG 10/2 Realty Income $350 mln 5-yr Baa1/BBB/BBB+ CITI/BAML/BNY/WFS 10/2 Realty Income $450 mln 10-yr Baa1/BBB/BBB+ CITI/BAML/JPM/WFS 10/2 *Smith Group $400 mln 10-yr Baa2/BBB+/NA BARC/JPM/MS/MITS 10/4 Societe Generale $1.25 bln 5-yr A2/A/A+ CITI/SG/CS 10/4 *Telefonica Chile $500 mln 10-yr NR/BBB/BBB+ BBVA/CITI/JPM/ Toyota Motor Cred $1.5 bln 5-yr Aa3/AA-/NA BARC/MS/RBS/UBS 10/2 *VTB Capital $1.5 bln 10-yr Baa1/BBB/NA BARC/BAML/SG/CA/VTB Weingarten Realty $300 mln 10-yr Baa2/BBB/NA BAML/JPM/WFS 10/2 W Mass Electric $150 mln 9-yr Baa2/A-/A- CITI/JPM 10/1 -------------------------------------------------------------------------------- SPLIT-RATED BOND SALES EXPECTED FOR WEEK OF 10/1/2012 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED Sabine Pass LNG $420 mln 8-yr B1/BB+/NA CS/HSBC 10/2 -------------------------------------------------------------------------------- HIGH-YIELD BOND SALES EXPECTED FOR WEEK OF 10/1/2012 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED *Alta Mesa $150 mln 6-yr B3/B/NA WFS/CITI/MITS 10/3 *Crown Castle $1.65 bln 10-yr B1/B-/NA BAML/MS/JPM/RBC/STRH/BARC/ CITI/CA/DB/MITS/RBS/TD 10/3 *David's Bridal $250 mln 8-yr NA/NA/NA MS/BAML/BARC/GS/CS/DB *First Quantum $350 mln 7-yr B1/B+/NA CITI/JEFF/BNP 10/4 *Getty Images $550 mln 8-yr Caa/CCC+/NA JPM/GS/BARC/CS/RBC 10/4 *LIN TV $290 mln 8.25-yr NA/NA/NA JPM/DB *Manitowoc Co $250 mln 10-yr B3/B+/NA JPM/DB/WFS Petco Holdings $550 mln 5-yr Caa1/CCC+/NA JPM/CS/BAML/MS/WFS 10/4 *Quebecor Media $1 bln 10.25-yr NA/NA/NA BAML/CITI/NBC/TD *Severstal $750 mln 10-yr Ba2/BB/BB- CITI/ING/JPM/VTB 10/4 *Swift Energy $150 mln 10-yr B3/B+/NA JPM/RBC/WFS 10/3 Vanguard Nat Res $200 mln 8-yr Caa1/B-/NA RBS/CITI/CA/DB/RBS/ WFS/JPM/UBS 10/2 -------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS HIGH-GRADE SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED Agrium $500 mln 10-yr Baa2/BBB/NA BAML/RBC/SCOT 9/24 *BBVA $500 mln 10-yr A3/NR/BBB BBVA/BAML/GS 9/24 CIBC $1.0 bln 3-yr Aa2/A+/AA- CIBC/CITI/UBS/WFS 9/24 Commonwealth Ed $350 mln 30-yr A3/A-/NA CITI/MUS/WFS 9/24 *Credit Agricole $1.0 bln 5-yr A2/A/NA CA/DB/JPM/MS 9/24 *Global Bank $200 mln 5-yr Baa3/BBB-/NA DB/HSBC 9/28 *Hyundai Cap Amer $500 mln 3-yr Baa2/BBB+/NA CITI/JPM/MS 9/24 *Hyundai Cap Amer $500 mln 5-yr Baa2/BBB+/NA CITI/JPM/MS 9/24 *Indust Bk/Korea $300 mln 3-yr Aa3/A/NA DB/STCHR 9/26 KFW $3.0 bln 10-yr Aaa/AAA/AAA BARC/BNP/UBS 9/26 MetLife $500 mln 5-yr A3/A-/NA CS/DB/JPM/MS 9/27 MetLife $500 mln 10-yr A3/A-/NA CS/DB/JPM/MS 9/27 NBC Universal $1.0 bln 10-yr Baa2/BBB+/BBB CS/JPM/MS/RBC 9/28 NBC Universal $1.0 bln 30-yr Baa2/BBB+/BBB CS/JPM/MS/RBC 9/28 *Network Rail $1.25 bln 5-yr Aaa/AAA/AAA BAML/HSBC/MS/RBC 9/26 Newcrest Finance $750 mln 10-yr Baa2/BBB+/NA BARC/GS 9/24 Newcrest Finance $250 mln 30-yr Baa2/BBB+/NA BARC/GS 9/24 *Penske Truck $1.0 bln 3.5-yr Baa3/BBB-/NA BAML/JPM/WFS 9/24 *Penske Truck $500 mln 5.5-yr Baa3/BBB-/NA BAML/JPM/WFS 9/24 Phoenix 2012 LLC $141 mln 11-yr Aaa/AA+/AAA BNP 9/26 *RBS Citizens $350 mln 10-yr NA/BBB+/BBB RBS/BAML 9/25 *Swedbank $1.0 bln 5-yr A2/A-/NA BAML/BNP/CITI/JPM 9/24 UPS $375 mln 5-yr Aa3/A+/NA BAML/MS/UBS 9/24 UPS $1.0 bln 10-yr Aa3/A+/NA BAML/MS/UBS 9/24 UPS $375 mln 30-yr Aa3/A+/NA BAML/MS/UBS 9/24 Watson Pharm. $1.2 bln 5-yr Baa3/BBB/NA BARC/BAML/JPM/WFS 9/27 Watson Pharm. $1.7 bln 10-yr Baa3/BBB/NA BARC/BAML/JPM/WFS 9/27 Watson Pharm. $1 bln 30-yr Baa3/BBB/NA BARC/BAML/JPM/WFS 9/27 *Westfield Hldgs $500 mln 10-yr A2/A-/NA BAML/CITI/DB/JPM 9/24 ------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS SPLIT-RATED BOND SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED DTE Energy $200 mln 50-yr Baa3/BBB-/BB+ BAML/CITI/UBS/WFS 9/25 -------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS HIGH-YIELD BOND SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED *ADS Waste $550 mln 8-yr Caa1/CCC+/NA DB/MACQ/UBS/BARC/CS 9/25 Alpha Nat Res. $500 mln 5.5-yr B2/BB-/NA CITI/JPM/BAML/RBS 9/27 *Atlas Pipeline $325 mln 8-yr B2/B/NA WFS/BAML/CITI/DB/JPM 9/25 *BreitBurn $200 mln 10-yr B3/B/NA WFS/BMO/CS/JPM/MITSU 9/24 Bristow Group $450 mln 10-yr Ba3/BB/NA CS/STRH/BAML/CITI/JPM/WFS 9/27 *CDRT Holding $450 mln 5-yr Caa1/B-/NA BAML/MS/BARC/DB 9/24 Frontier Comms $250 mln 10-yr Ba2/BB/NA CS/JPM 9/24 *Gray TV $300 mln 8-yr Caa2/CCC+/NA BAML/WFS 9/24 *Nationstar Mtg $100 mln 8-yr B2/B+/NA CS/BAML/BARC/RBS/WFS 9/25 *Ply Gem Indust $160 mln 5-yr Caa3/CCC/NA UBS/JPM 9/24 Regency Energy $500 mln 10-yr B1/BB/NA CITI/RBS/BAML/BARC/CS/ JPM/STRH/WFS 9/27 *Ryerson & Son $600 mln 5-yr NA/NA/NA BAML/JPM/BMO/JEFF/UBS/WFS *Ryerson & Son $600 mln 6-yr NA/NA/NA BAML/JPM/BMO/JEFF/UBS/WFS *Sinclair TV $500 mln 8-yr B2/B/NA WFS/DB/JPM 9/27 TW Telecom $480 mln 10-yr B1/BB-/NA CS/WFS 9/27 *ViaSat $300 mln 8-yr B1/B+/NA BAML/JPM/CS/MS/WFS 9/27 *Wolverine World $375 mln 8-yr NA/NA/NA/ JPM/WFS 9/27 -------------------------------------------------------------------------------- DEALS RECENTLY POSTPONED COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS DATE POSTPONED ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- MANAGERS: SYNDICATE DESK NUMBERS: HIGH-YIELD HIGH-GRADE BARC Barclays Capital 212-412-3889 212-412-2663 BNP BNP Paribas 212-841-3435 CITI Citigroup Global Markets 212-723-6020 212-723-6121 CS Credit Suisse 212-325-3325 DB Deutsche Bank 212-250-8314 212-250-6801 GS Goldman Sachs & Co 212-357-0347 212-902-5954 HSBC HSBC Securities 212-525-4102 212-525-4102 JPM J.P. Morgan Chase & Co 212-834-4533 MIZ Mizuho Securities 212-205-7543 212-205-7543 MS Morgan Stanley 212-761-2031 212-761-2000 NOM Nomura 212-667-1476 212-667-1476 RBC RBC Capital Markets 212-618-2205 212-858-7232 RBS RBS 203-897-6981 203-897-6553 SUN Suntrust 404-926-5604 UBS UBS Investment Bank 203-719-1088