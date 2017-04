Oct 2 The following are lists of upcoming high-grade and high-yield corporate bond offerings in the United States. The information was gathered from Thomson Reuters U.S. new issues team, and other market sources: *Denotes 144a private placement debt offering. HIGH-GRADE BOND SALES EXPECTED FOR THE WEEK OF 9/30/2013 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED BPCE SA $400 mln 3-yr frn A2/A/A BAML/MS/NATIX 10/1 *DTC Indust Oper $250 mln 10-yr Baa2/BBB-/NA JPM/CITI/WFS Health Care REIT $300 mln 10-yr Baa2/BBB/NA BAML/JPM/UBS ICE Group $600 mln 5-yr A3/A/NA BAML/WFS 10/1 ICE Group $800 mln 10-yr A3/A/NA BAML/WFS 10/1 *Kowepo $500 mln 5-yr A1/A+/NA BNP/CITI/RBS/STCHT Navigators Group $265 mln 10-yr NA/BBB/NA GS/KBW *Origin Energy $400 mln 5-yr Baa2/BBB/NA BAML/GS/JPM/UBS Southwest Gas $250 mln 30-yr Baa1/A-/A USB/KEY/MUFJ 10/1 TransCanada PipeL $TBA 10-yr A3/A-/NA DB/JPM TransCanada PipeL $TBA 30-yr A3/A-/NA DB/JPM --------------------------------------------------------------------------------- SPLIT-RATED BOND SALES EXPECTED FOR THE WEEK OF 9/30/2013 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED --------------------------------------------------------------------------------- HIGH-YIELD BOND SALES EXPECTED FOR THE WEEK OF 9/30/2013 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED *Michael Baker $350 mln 5-yr NA/B+/NA JEFF *Stackpole Int'l $360 mln 8-yr B2/B+/NA MS/NOM/RBC/UBS 10/1 --------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS HIGH-GRADE SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED African Dev Bank $1.0 bln 10-yr Aaa/AAA/AAA CITI/GS/HSBC/TD 9/25 AIG $1.0 bln 10-yr Baa1/AA/AA BAML/DB/RBS 9/25 Allstate Corp $350 mln perpetual Baa3/BBB-/NA BAML/GS/JPM/MS/UBS 9/23 *Bangkok Bank $500 mln 5-yr Baa1/BBB+/BBB+ MS 9/24 *Bangkok Bank $500 mln 10-yr Baa1/BBB+/BBB+ MS 9/24 Bank of Montreal $1.5 bln 2-yr frn Aa3/A+/AA- BMO/CS/GS/JPM 9/25 Bank of Montreal $1.0 bln 5-yr Aa3/A+/AA- BMO/CS/GS/JPM 9/25 BHP Billiton Fin. $500 mln 3-yr frn A1/A+/A+ BARC/GS/JPM 9/25 BHP Billiton Fin. $500 mln 5-yr A1/A+/A+ BARC/GS/JPM 9/25 BHP Billiton Fin. $1.5 bln 10-yr A1/A+/A+ BARC/GS/JPM 9/25 BHP Billiton Fin. $2.5 bln 30-yr A1/A+/A+ BARC/GS/JPM 9/25 BP Cap Markets $900 mln 5-yr A2/A/NA BNPP/CITI/GS/HSBC/JPM 9/23 BP Cap Markets $750 mln 5-yr frn A2/A/NA BNPP/CITI/GS/HSBC/JPM 9/23 BP Cap Markets $750 mln 10-yr A2/A/NA BNPP/CITI/GS/HSBC/JPM 9/23 *Caixa Economica $1.25 bln 5-yr Baa2/BBB/NA BAML/BB/BRADESCO/DB/HSBC 9/26 *CNOOC Curtis Fnd $1.3 bln 10-yr Aa3/AA-/NA JPM/UBS 9/26 Coca-Cola Icecek $500 mln 5-yr Baa3/-/BBB BARC/CITI/HSBC/JPM 9/24 *Continent Wind $613 mln 10.3-yr Baa3/BBB-/BBB- BARC/CITI/RBS 9/23 *Credit Agricole $500 mln 3-yr frn A2/A/A BAML/BARC/CA/JPM 9/26 *Credit Agricole $500 mln 10-yr A2/A/A BAML/BARC/CA/JPM 9/26 *Deutsche Anning. $750 mln 4-yr NR/BBB/NA JPM/MS 9/25 *Deutsche Anning. $250 mln 10-yr NR/BBB/NA JPM/MS 9/25 *Embotelladora $575 mln 10-yr NA/BBB/A- ITAU/JPM/SANTANDER 9/26 Enbridge Inc $350 mln 3-yr frn Baa1/A-/NA CITI/HSBC/JPM 9/25 Enbridge Inc $800 mln 10-yr Baa1/A-/NA BAML/DB/JPM/MS 9/25 Edwards LifeScien $600 mln 5-yr Baa3/BBB-/NA BAML/GS 9/24 Export Dev Canada $1.0 bln 5-yr Aaa/AAA/NA BAML/DB/JPM/TD 9/26 Ford Motor Credit $1.0 bln 10-yr Baa3/BBB-/BBB- CITI/HSBC/MS 9/26 *GS Caltex Corp $400 mln 5-yr Baa2/BBB/NA BAML/CITI/GS 9/23 IADB $1 bln 10-yr Aaa/AAA/NR CITI/HSBC/MS 9/27 *Jackson Nat'l $250 mln 5-yr A1/AA/AA UBS/USB 9/25 *Kommunalbanken $1.0 bln 3-yr Aaa/AAA/NA CITI/JPM/MIZ/MS 9/24 *Korea Hydro $500 mln 5-yr A1/A+/AA- CITI/DB/GS/UBS 9/25 Liberty Property $450 mln 10-yr Baa1/BBB/NA BAML/CITI/GS/JPM 9/24 Marriott Int'l $350 mln 7-yr Baa2/BBB/BBB DB/GS 9/24 Marsh & McLennan $250 mln 5-yr Baa2/BBB/BBB+ GS/HSBC 9/24 Marsh & McLennan $250 mln 10-yr Baa2/BBB/BBB+ GS/HSBC 9/24 *News America $300 mln 10-yr Baa1/BBB+/NA JPM/BAML/CITI/GS/MS 9/25 *News America $700 mln 30-yr Baa1/BBB+/NA JPM/BAML/CITI/GS/MS 9/25 *Principal Life $350 mln 5-yr Aa3/NA/AA- BARC/DB/JEFF 9/23 Ralph Lauren $300 mln 5-yr A3/A/NA BAML/JPM 9/23 RLI Corp $150 mln 10-yr Baa2/BBB+/NA JPM/KBW 9/25 Rogers Commun. $850 mln 10-yr Baa1/BBB+/BBB+ BAML/CITI/JPM 9/25 Rogers Commun. $650 mln 30-yr Baa1/BBB+/BBB+ BAML/CITI/JPM 9/25 Royal Bnk Canada $2.0 bln 5-yr Aaa/AAA/AAA BARC/CITI/RBC 9/24 S. California Ed. $200 mln 364-day A1/A/A+ BARC/JPM/LOOP/MUS 9/25 S. California Ed. $600 mln 10-yr A1/A/A+ BARC/JPM/LOOP/MUS 9/25 S. California Ed. $800 mln 30-yr A1/A/A+ BARC/JPM/LOOP/MUS 9/25 Societe Generale $250 mln 5-yr frn A2/A/A BAML/JPM/RBS/SG 9/24 Societe Generale $750 mln 5-yr A2/A/A BAML/JPM/RBS/SG 9/24 *Standard Charter $1.0 bln 10-yr A2/A-/A+ BAML/BARC/DB/SC 9/23 Tenn. Valley Auth $1.0 bln 5-yr Aaa/AA+/AAA BAML/BARC/MS/TD 9/24 Valley Nat'l Bank $125 mln 10-yr NA/BBB/NA KRW/SON/DB 9/24 Ventas Realty LP $550 mln 3-yr Baa1/BBB/BBB+ BAML/GS/JPM/UBS 9/23 Ventas Realty LP $300 mln 30-yr Baa1/BBB/BBB+ BAML/GS/JPM/UBS 9/23 Wal-Mart Stores $1.0 bln 5-yr Aa2/AA/AA BAML/DB/RBS 9/25 Wal-Mart Stores $750 mln 30-yr Aa2/AA/AA BAML/DB/RBS 9/25 *Woori Bank $500 mln 5-yr A1/A-/A- BARC/CITI/DB/HSBC/JPM/SC/WIS 9/24 --------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS SPLIT-RATED BOND SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED *Arcos Dorados $375 mln 10-yr Ba2/BBB-/NA BAML/CITI/JPM 9/24 *Aviation Capital $600 mln 3-yr BB+/BBB-/NA BNPP/CITI/CS/UBS 9/24 --------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS HIGH-YIELD BOND SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED *ADT Corp $1.0 bln 8-yr Ba2/BB-/NA GS/MS/DB/CITI 9/24 *Allegion US Hldg $300 mln 5-yr Ba2/BB+/NA GS/JPM/BNP/BAML/CITI/CS 9/27 *Artesyn Tech $250 mln 7-yr B3/B/NA BAML/GS 9/26 *Avanti Comms $370 mln 6-yr Caa1/B/NA JEFF/UBS/BARC 9/26 *Beazer Homes USA $200 mln 8-yr Caa2/CCC/NA CS 9/25 *Caesars Entertmt $1 bln 7-yr NA/NA/NA CITI/BAML/CS/DB/JPM/ 9/27 GS/MQB/MS/UBS *Caesars Entertmt $1.15 bln 8-yr NA/NA/NA CITI/BAML/CS/DB/JPM/ 9/27 GS/MQB/MS/UBS Cemex $100 mln 5-yr frn NA/B/BB- BBVA/BAML/CITI/RBS 9/27 *Clayton Williams $250 mln 6-yr B3/B-/NA RBS/JPM/MUS/WFS 9/26 Country Garden $750 mln 7.5-yr NA/NA/NA GS/JPM 9/25 *CPG Int'l $315 mln 8-yr Caa2/CCC+/NA JPM/BARC/DB/CITI/RBS/UBS 9/24 *Dell Int'l LLC $1.5 bln 7-yr Ba2/BB+BB+ CS/BARC/BAML/RBC/UBS 9/23 *Energy XXI Gulf $500 mln 8-yr NA/NA/NA CITI/RBS 9/23 *Forum Energy $300 mln 6-yr Ba3/BB/NA JPM/WFS/BAML/CITI/DB 9/27 *Gannett Co $600 mln 6-yr Ba1/BB/NA JPM/CITI/BARC/MUS/MIZ/ 9/26 STRH/USB *Gannett Co $650 mln 10-yr Ba1/BB/NA JPM/CITI/BARC/MUS/MIZ/ 9/26 STRH/USB *General Motors $1.5 bln 5-yr Ba1/BB+/BB+ BAML/CITI/JPM/MS 9/24 *General Motors $1.5 bln 10-yr Ba1/BB+/BB+ BAML/CITI/JPM/MS 9/24 *General Motors $1.5 bln 30-yr Ba1/BB+/BB+ BAML/CITI/JPM/MS 9/24 *Howard Hughes $750 mln 8-yr Ba3/B/NA CS 9/27 *MEG Energy Corp $800 mln 10.5-yr B1/BB/NA BARC/BMO/CS 9/26 Morgan Stanley $750 mln perpetual Ba3/BB+/BB MS 9/24 Nationstar Mortg $225 mln 5-yr B2/B+/NA CS 9/24 *Plastiplak Hldgs $300 mln 8-yr Caa1/B+/NA JPM/WFS/RBS/BAML 9/25 *Sinclair Televis $350 mln 8-yr B1/B/NA DB/JPM/STRH 9/26 *Titan Int'l $400 mln 7-yr B1/B+/NA GS/JEFF 9/26 *Whiting Petro. $400 mln 7.5-yr Ba2/BB+/NA WFS/JPM/BAML 9/23 --------------------------------------------------------------------------------- DEALS RECENTLY POSTPONED COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS DATE POSTPONED -------------------------------------------------------------------------------- MANAGERS: SYNDICATE DESK NUMBERS: HIGH-YIELD HIGH-GRADE BARC Barclays Capital 212-412-3889 212-412-2663 BNP BNP Paribas 212-841-3435 CITI Citigroup Global Markets 212-723-6020 212-723-6121 CS Credit Suisse 212-325-3325 DB Deutsche Bank 212-250-8314 212-250-6801 GS Goldman Sachs & Co 212-357-0347 212-902-5954 HSBC HSBC Securities 212-525-4102 212-525-4102 JPM J.P. Morgan Chase & Co 212-834-4533 MIZ Mizuho Securities 212-205-7543 212-205-7543 MS Morgan Stanley 212-761-2031 212-761-2000 NOM Nomura 212-667-1476 212-667-1476 RBC RBC Capital Markets 212-618-2205 212-858-7232 RBS RBS 203-897-6981 203-897-6553 SUN Suntrust 404-926-5604 UBS UBS Investment Bank 203-719-1088