March 8 The following are lists of upcoming high-grade and high-yield corporate bond offerings in the United States. The information was gathered from Thomson Reuters U.S. new issues team, and other market sources: *Denotes 144a private placement debt offering. HIGH-GRADE BOND SALES EXPECTED FOR WEEK OF 3/5/2012 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED *Cmm Bk/Australia $2.0 bln 3-yr Aa2/AA-/AA- CITI/GS/JPM/MS/CBA 3/6 *Cmm Bk/Australia $2.0 bln 5-yr Aa2/AA-/AA- CITI/GS/JPM/MS/CBA 3/6 Con Ed $400 mln 30-yr A3/A-/A- BARC/CITI/GS/RBS 3/8 DirecTV $1.25 bln 5-yr Baa2/BBB/BBB- BAML/RBS 3/5 DirecTV $1.5 bln 10-yr Baa2/BBB/BBB- BAML/RBS 3/5 DirecTV $1.25 bln 30-yr Baa2/BBB/BBB- BAML/RBS 3/5 Domtar $300 mln 10-yr Baa3/BBB-/NA DB/GS/JPM 3/7 Genworth Fin $350 mln 9-yr Baa3/BBB/NA CS/DB/GS/UBS 3/8 Hewlett-Packard $1.5 bln 5.5-yr A3/BBB+/A BAML/BNP/CITI/HSBC 3/7 Hewlett-Packard $500 mln 10.5-yr A3/BBB+/A BAML/BNP/CITI/HSBC 3/7 Kimco Realty $100 mln perpet Baa2/BBB-/BBB- CITI/BAML/UBS/WFS Kinder Morgan $1.0 bln 10-yr Baa2/BBB/BBB CITI/JPM/WFS 3/7 Marsh & McLennan $250 mln 5-yr Baa2/BBB-/NA BARC/HSBC 3/7 Miss. Power $150 mln 4.5-yr A2/A/NA JP/RBS 3/5 *Mitsui Sumitomo $1.3 bln 60-yr A3/A-/NA BAML/GS/JPM/NOM 3/8 Miss. Power $250 mln 30-yr A2/A/NA JP/RBS/UBS/SC 3/5 Murray Street $1.75 bln 5-yr A1/A-/A GS 3/5 Newmont Mining $1.5 bln 10-yr Baa1/BBB+/NA CITI/JPM/RBS/HSBS/DB 3/5 Newmont Mining $1.0 bln 30-yr Baa1/BBB+/NA CITI/JPM/RBS/HSBC/DB 3/5 Orix Corp $500 mln 5-yr A3/A-/NA BAML/DB/MS 3/6 *Oversea-Chinese $1.0 bln 3-yr Aa1/AA-/AA- CITI/CS/MS/OCBC 3/6 Philips Electric $1.0 bln 10-yr A3/A-/NA DB/HSBC/JPM 3/5 Philips Electric $500 mln 30-yr A3/A-/NA DB/HSBC/JPM 3/5 Phillips 66 $800 mln 3-yr Baa1/BBB/NA CITI/CS/JPM/RBS 3/7 Phillips 66 $1.5 bln 5-yr Baa1/BBB/NA CITI/CS/JPM/RBS 3/7 Phillips 66 $2.0 bln 10-yr Baa1/BBB/NA CITI/CS/JPM/RBS 3/7 Phillips 66 $1.5 bln 30-yr Baa1/BBB/NA CITI/CS/JPM/RBS 3/7 PNC Funding $1 bln 10-yr A3/A-/A- JPM/MS/PNC 3/5 Progress Energy $450 mln 10-yr Baa2/BBB/BBB BARC/DB/JPM 3/5 Public Storage $425 mln Perpets Baa1/BBB+/A- MS/BAML/UBS/WFS 3/6 RBC $1.25 bln 3-yr Aa1/AA-/AA CS/DB/RBC 3/7 Simon Property $600 mln 5.5-yr A3/A-/A- JPM/RBS/UBS 3/8 Simon Property $600 mln 10-yr A3/A-/A- JPM/RBS/UBS 3/8 Simon Property $550 mln 30-yr A3/A-/A- JPM/RBS/UBS 3/8 So Cal Ed $400 mln 30-yr A3/BBB+/A- CITI/LOOP/MUS/RBS 3/8 Toronto-Dominion $3.0 bln 5-yr Aaa/AAA/NA BARC/BNP/RBS/TD 3/5 UnitedHealth $600 mln 10-yr A3/A-/A- BAML/BARC/CITI/CS 3/5 UnitedHealth $400 mln 30-yr A3/A-/A- BAML/BARC/CITI/CS 3/5 *URS Corp $400 mln 5-yr Baa3/BBB-/NA BAML/CITI/MS 3/8 *URS Corp $600 mln 10-yr Baa3/BBB-/NA BAML/CITI/MS 3/8 Xerox Corp $600 mln 18-mo frn Baa2/BBB-/BBB BAML/BNP/CITI/JPM 3/8 Xerox Corp $500 mln 5-yr Baa2/BBB-/BBB BAML/BNP/CITI/JPM 3/8 -------------------------------------------------------------------------------- SPLIT-RATED BOND SALES EXPECTED FOR WEEK OF 3/5/2012 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED Alexandria REIT $130 mln perpet Baa3/BB/NA BAML/CITI/RBC 3/8 American Tower $700 mln 10-yr Baa3/BB+/BBB- CITI/MIZ/MS/TD 3/7 CenturyLink $1.4 bln 10-yr Baa3/BB/BBB- BARC/JPM 3/5 CenturyLink $650 mln 30-yr Baa3/BB/BBB- BARC/JPM 3/5 Masco $400 mln 10-yr Ba2/BBB-/NA CITI/JPM/DB/RBC/WFS 3/5 *Omega Healthcare $400 mln 12-yr Ba2/BBB-/NA BAML/DB/JEFF/RGS/UBS 3/5 *Wynn Las Vegas $900 mln 10-yr Ba3/BBB-/NA DB/BAML/JPM 3/5 -------------------------------------------------------------------------------- HIGH-YIELD BOND SALES EXPECTED FOR WEEK OF 3/5/2012 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED Berry Petroleum $600 mln 10-yr B2/B+/NA WFS/BMO/CS/JPM/RBS/SG 3/6 Bill Barrett Corp $400 mln 10-yr B1/BB-/NA JPM/BAML/DB/WFS/BMO 3/5 Bombardier $500 mln 10-yr Ba2/BB+/BB+ CITI/RBC/UBS 3/5 Concho Resources $600 mln 10-yr B1/BB+/NA JPM/BAML/WFS 3/7 *Continental Res $800 mln 10-yr Ba2/BB+/NA BAML/JPM/RBS 3/5 CMS Energy $300 mln 10-yr Ba1/BB+/BB+ BARC/BNP/JPM 3/7 *Fidelity Nat'l $700 mln 10-yr Ba2/BB+/NA BAML/CITI/CS/DB/JPM/WFS 3/5 Hexion US Finance $450 mln 8-yr Ba3/B-/NA JPM/BAML/CITI/CS/MS/UBS 3/5 Key Energy Servs $200 mln 9-yr B1/BB-/NA CS/BAML/JPM/RBC/WFS 3/5 *Masonite Int'l $100 mln 9-yr B3/B+/NA BAML/WFS 3/6 Pinnacle Entertn $325 mln 10-yr B3/B/NA JPM/BAML/BARC/CA/DB/USB 3/5 *PT Berau Coal $500 mln 5-yr B1/BB-/NA BAML/CS/JPM 3/6 -------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS HIGH-GRADE SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED Bank of America $600 mln 5-yr frn Baa1/A/NA BAML Bank of England $2.0 bln 3-yr Aaa/AAA/AAA BAML/GS/HSBC/MS 2/27 Burlington North $625 mln 10-yr A3/BBB+/NA JPM/MS/WFS 2/28 Burlington North $625 mln 30-yr A3/BBB+/NA JPM/MS/WFS 2/28 *CS Guernsey $2.0 bln 3-yr Aaa/AAA/NA BAML/CS/RBC/SG 3/1 *Deutsche Telekom $1.0 bln 5-yr Baa1/BBB+/NA CS/MS/SG 2/28 *Deutsche Telekom $1.0 bln 30-yr Baal/BBB+/NA CS/MS/SG 2/28 Fifth Third $500 mln 10-yr Baa1/BBB/NA DB/JPM/MS 3/1 Georgia Power $500 mln 30-yr A3/A/NA BAML/BARC/DB/STRH/UBS/WFS 2/29 HSBC $750 mln 3-yr A1/A+/AA HSBC 3/1 HJ Heinz $300 mln 5-yr Baa2/BBB+/BBB BAML/JPM/UBS 2/28 HJ Heniz $300 mln 10-yr Baa2/BBB+/BBB BAML/JPM/UBS 2/28 *ING Bank $2.0 bln 5-yr Aa3/A+/NA BAML/DB/GS 2/29 NAB $1.5 bln 3-yr mtn Aa2/AA-/NA BAML/DB/JPM/NAB 3/1 NAB $1.0 bln 5-yr mtn Aa2/AA-/NA BAML/DB/JPM/NAB 3/1 Paccar Fin $500 mln 5-yr mtn A1/A+/NA BAML/BARC/GS 2/29 Pepsico $750 mln 3-yr Aa3/A-/A BAML/GS/JPM 2/29 Pepsico $1.25 bln 10-yr Aa3/A-/A BAML/GS/JPM 2/29 Pepsico $750 mln 30-yr Aa3/A-/A BAML/GS/JPM 2/29 Raymon James $350 mln 30-yr Baa2/BBB/NA CITI/JPM/RJ 2/29 Rayonier $325 mln 10-yr -/BBB+/NA BAML/JPM 2/29 *Southwest Engy $1.0 bln 10-yr Baa3/BBB-/NA CITI/JPM 2/29 TransCanada Pipe $500 mln 3-yr A3/A-/NA DB/HSBC 2/28 US Bancorp $1.0 bln 10-yr mtn Aa3/A/NA BARC/JPM/UBS 2/28 Wells Fargo $2.5 bln 10-yr A2/A+/NA WFS 3/1 Westar Energy $250 mln 30-yr A3/BBB+/A- BARC/MUS/WFS 2/27 Wyndham Worldwide $300 mln 5-yr Baa3/BBB-/NA JPM/DB/RBS 2/27 Wyndham Worldwide $300 mln 10-yr Baa3/BBB-/NA JPM/DB/RBS 2/27 -------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS SPLIT-RATED BOND SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED Interpublic Group $250 mln 10-yr Baa3/BB+/NA CITI/JPM/MS 2/28 ------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS HIGH-YIELD BOND SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED *Hertz Global $250 mln 7-yr B2/B/NA BARC 2/28 *Holly Engy Part $300 mln 8-yr NA/NA/NA CITI/UBS/WFS 2/28 *Linn Energy $1.5 bln 7-yr NA/NA/NA RBS/BARC/C/CA/CS/RBC/WFS 2/29 *RR Donnelley $450 mln 7-yr Ba1/BB+/NA BAML/JPM/WFS 2/28 ------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS CONVERTIBLE SECURITIES SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED ------------------------------------------------------------------------------ DEALS RECENTLY POSTPONED COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS DATE POSTPONED 