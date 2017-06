Aug 9 The following are lists of upcoming high-grade and high-yield corporate bond offerings in the United States. The information was gathered from Thomson Reuters U.S. new issues team, and other market sources: *Denotes 144a private placement debt offering. HIGH-GRADE BOND SALES EXPECTED FOR WEEK OF 8/6/2012 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED Altria Group $1.9 bln 10-yr Baa1/BBB/BBB+ CITI/JPM/DB 8/6 Altria Group $900 mln 30-yr Baa1/BBB/BBB+ CITI/JPM/DB 8/6 Baxter Int'l $700 mln 10-yr A3/A+/A DB/GS/RBS/UBS 8/8 Baxter Int'l $300 mln 30-yr A3/A+/A DB/GS/RBS/UBS 8/8 BB&T $750 mln 5-yr A2/A-/A+ BBT/DB/UBS 8/7 BRE Properties $250 mln 10.5-yr Baa2/BBB/BBB JPM/RBS/WFS 8/6 Celgene Corp $500 mln 5-yr Baa2/BBB+/NA BAML/JPM/MS 8/6 Celgene Corp $1 bln 10-yr Baa2/BBB+/NA BAML/JPM/MS 8/6 CenterPoint $300 mln 10-yr A3/A-/A BARC/DB/RBS/UBS 8/7 CenterPoint $500 mln 30-yr A3/A-/A JPM/RBS/RBS/WFS 8/7 Ecolab Inc $500 mln 3-yr Baa1/BBB+/NA BAML/CS 8/6 Enterprise PO LLC $650 mln 3-yr Baa3/BBB/BBB BARC/CITI/SUN 8/6 Enterprise PO LLC $1.1 bln 30-yr Baa3/BBB/BBB BARC/CITI/SUN 8/6 *Essex Portfolio $300 mln 10-yr Baa2/BBB/BBB CITI/JPM/WFS 8/8 Georgia Power $400 mln 3-yr A3/A/A+ BAML/GS 8/7 Ingram Mircro $300 mln 10-yr Baa3/BBB-/BBB- MS/RBS 8/7 Kinder Morgan $625 mln 10.5-yr Baa2/BBB/BBB CITI/RBS/WFS 8/8 Kinder Morgan $625 mln 30-yr Baa2/BBB/BBB CITI/RBS/WFS 8/8 Leggett & Platt $300 mln 10-yr Baa1/BBB+/NA JPM 8/7 MetLife $750 mln 30-yr A3/A-/NA BARC/CITI/UBS 8/8 Natl Retail Props $325 mln 10-yr Baa2/BBB/BBB BAML/CITI/WFS 8/7 N. States Power $300 mln 10-yr A1/A/A+ JPM/UBS/WFS 8/6 N. States Power $500 mln 30-yr A1/A/A+ JPM/UBS/WFS 8/6 Omnicom Group $250 mln 10-yr Baa1/BBB+/NA CITI/JPM 8/6 PepsiCo $900 mln 3-yr Aa3/A-/A CITI/MS/RBS 8/8 PepsiCo $1 bln 5-yr Aa3/A-/A CITI/MS/RBS 8/8 PepsiCo $600 mln 30-yr Aa3/A-/A CITI/MS/RBS 8/8 Prudential Fin $TBA 30-yr Baa3/BBB+/NA BAML/CITI/GS/HSBS/UBS 8/6 Susquehana Banc $150 mln 10-yr Baa3/BBB-/NA JPM 8/8 TVA $1 bln 10-yr Aaa/AA+/AAA BAML/MS/RBS 8/6 Time Warner Cable $1.25 bln 30-yr Baa2/BBB/BBB BNP/CITI/MS 8/8 Westpac Banking $1.25 bln 5-yr Aa2/AA-/NA DB/JPM 8/6 -------------------------------------------------------------------------------- SPLIT-RATED BOND SALES EXPECTED FOR WEEK OF 8/6/2012 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED -------------------------------------------------------------------------------- HIGH-YIELD BOND SALES EXPECTED FOR WEEK OF 8/6/2012 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED *AMD $500 mln 10-yr Ba2/BB-/NA JPM/BAML 8/6 Ally Financial $500 mln 3-yr B1/B+/BB- CITI/JPM/MS/RBS 8/7 CCO Holdings $1.25 bln 10-yr B1/BB-/NA CITI/BAML/CS/JPM/UBS/ DB/BARC/MS 8/8 Community Health $1.6 bln 6-yr Ba3/BB+/NA CS/BAML/CITI/CA/GS/JPM/ MS/RBC/SUNT/WFS 8/8 Constellation Br $650 mln 10.5-yr Ba1/BB+/NA BAML/JPM/RABO/BARC/WFS 8/6 *EP Energy $350 mln 10-yr B2/B/NA CITI/DB/JPM/NOM/WFS 8/8 Frontier Comms $600 mln 10.5-yr Ba2/BB/NA CS/JPM 8/8 Iron Mountain $1 bln 22-yr B1/B+/NA MS/JPM/BAML/RBS/ SCOTIA/BARC 8/7 MarkWest Energy $750 mln 10.5-yr Ba3/BB/NA WFS/BAML 8/6 *SandRidge Energy $825 mln 10.5-yr B2/B/NA BARC/CITI/DB/JPM/RBC 8/6 *SandRidge Energy $825 mln 9-yr B2/B/NA BARC/CITI/DB/JPM/RBC 8/6 *ServiceMaster $1 bln 8-yr B3/B-/NA JPM/CS/MS/BARC/DB/GS/ Sirius XM Radio $400 mln 10-yr B1/BB/NA JPM/BAML 8/8 SL Green Realty $200 mln perpetual Ba2/B+/BB- WFS/BAML/CITI/UBS 8/7 -------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS HIGH-GRADE SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED Affiliated Mgrs $200 mln 30-yr NR/BBB-/NA BAML/DB/WFS 8/1 America Movil $350 mln 10-yr A2/A-/NA CITI/MS 7/30 America Movil $400 mln 30-yr A2/A-/NA CITI/MS 7/30 Amer Honda Fin $TBA 1-yr frn A1/A+/NA CITI/DB/RBS Campbell Soup $400 mln 2-yr frn Baa2/BBB/NA MS/BARC/JPM/BNP 7/30 Campbell Soup $450 mln 10-yr Baa2/BBB/NA MS/BARC/JPM/BNP 7/30 Campbell Soup $400 mln 30-yr Baa2/BBB/NA MS/BARC/JPM/BNP 7/30 Citigroup $1.25 bln 3-yr Baa2/A-/NA BAML/CITI 7/31 Citigroup $500 mln 10-yr Baa2/A-/NA CITI 7/31 Estee Lauder $250 mln 10-yr A2/A/NA CITI/JPM 7/30 Estee Lauder $250 mln 30-yr A2/A/NA CITI/JPM 7/30 *Itau Unibanco $1.25 bln 10-yr Baa2/NR/NA ITAU/BBVA/JPM/SCB 7/30 Korea Fin Corp $TBA 5-yr A1/A/NA BAML/DB/HSBC/KDB/MS 7/31 Northern Trust $500 mln 10-yr A1/A+/NA BAML/MS 7/30 PEFCO $400 mln 7-yr Aaa/AA+/NA BAML/CITI 7/31 PPG Industries $400 mln 10-yr Baa1/BBB+/NA BNP/GS/JPM 7/31 Praxair $500 mln 10-yr A2/A/NA CS/JPM/WFS 7/30 SEK $250 mln 3-yr frn Aa1/AA+/NA DAIWA/DB/GS 7/30 Stancorp Fin. $250 mln 10-yr Baa2/BBB+/NA BARC/GS/JPM Teck Resources $500 mln 5.5-yr Baa2/BBB/NA BAML/CITI/JPM/MS/RBC 7/30 Teck Resources $750 mln 10.5-yr Baa2/BBB/NA BAML/CITI/JPM/MS/RBC 7/30 Teck Resources $500 mln 30.5-yr Baa2/BBB/NA BAML/CITI/JPM/MS/RBC 7/30 Texas Instruments $750 mln 3-yr A1/A+/NA CITI/JPM/MS/MIZ 7/30 Texas Instruments $750 mln 7-yr A1/A+/NA CITI/JPM/MS/MIZ 7/30 TransCanada Pipe $1.0 bln 10-yr A3/A-/NA CITI/JPM 7/30 Unilever Capital $450 mln 3-yr A1/A+/NA DB/GS/JPM/MS 7/30 Unilever Capital $550 mln 7-yr A1/A+/NA DB/GS/JPM/MS 7/30 Ventas Realty $275 mln 10-yr Baa2/BBB/BBB+ BAML/JPM/UBS/WFS 7/31 VTB Bank $500 mln 5-yr Baa1/BBB/NA VTB 8/1 -------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS SPLIT-RATED BOND SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED Enter Properties $350 mln 10-yr Baa3/BB+/NA CITI/JPM 8/1 Ford Motor Credit $750 mln 3-yr Baa3/BB+/BBB- BARC/CITI/GS/MS/RBC 7/31 Jabil Circuit $500 mln 10-yr Ba1/BB+/BBB- CITI/JPM/RBS 7/31 -------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS HIGH-YIELD BOND SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED *Ashland Inc $500 mln 10-yr Ba2/BB-/NA CITI/DB/RBS/SCOT/USB 8/2 *Boyd Acquisition $350 mln 5.5-yr Caa1/CCC+/NA BAML/JPM/DB/UBS 8/2 CIT Group $1.75 bln 5-yr B1/BB-/NA BAML/DB/GS/JPM 7/31 CIT Group $1.25 bln 10-yr B1/BB-/NA BAML/DB/GS/JPM 7/31 *First Data $1.3 bln 8-yr B1/B+/NA DB/WFS/CITI/CS/HSBC/STRH 8/2 *HD Supply $300 mln 7-yr B2/B+/NA BAML/GS/BARC/CS/DB/WFS/UBS 7/30 Host Hotels $450 mln 10-yr Ba1/BB/NA BAML/GS/JPM/WFS 8/2 *Level 3 Fin. $775 mln 7-yr B3/CCC/NA CITI/BAML/MS/CS/DB/JPM 8/1 *Steel Dynamics $400 mln 7-yr Ba2/BB+/NA BAML/GS/JPM/DB/MS 8/2 *Steel Dynamics $350 mln 10-yr Ba2/BB+/NA BAML/GS/JPM/DB/MS 8/2 -------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS CONVERTIBLE SECURITIES SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED ------------------------------------------------------------------------------- DEALS RECENTLY POSTPONED COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS DATE POSTPONED ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ MANAGERS: SYNDICATE DESK NUMBERS: HIGH-YIELD HIGH-GRADE BARC Barclays Capital 212-412-3889 212-412-2663 BNP BNP Paribas 212-841-3435 CITI Citigroup Global Markets 212-723-6020 212-723-6121 CS Credit Suisse 212-325-3325 DB Deutsche Bank 212-250-8314 212-250-6801 GS Goldman Sachs & Co 212-357-0347 212-902-5954 HSBC HSBC Securities 212-525-4102 212-525-4102 JPM J.P. Morgan Chase & Co 212-834-4533 MIZ Mizuho Securities 212-205-7543 212-205-7543 MS Morgan Stanley 212-761-2031 212-761-2000 NOM Nomura 212-667-1476 212-667-1476 RBC RBC Capital Markets 212-618-2205 212-858-7232 RBS RBS 203-897-6981 203-897-6553 SUN Suntrust 404-926-5604 UBS UBS Investment Bank 203-719-1088