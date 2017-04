PARIS, Aug 19 Financial spreadbetters expected Britain's FTSE 100 to open 18 to 19 points higher, or up 0.3 percent, Germany's DAX to open 42 to 49 points higher, or up 0.5 percent, and France's CAC 40 to open 9 to 12 points higher, or up 0.3 percent. MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING : CHOCOLADEFABRIKEN LINDT,SPRUENGLI H1 CAIRN ENERGY PLC H1 CRH PLC H1 PSP SWISS PROPERTY AG H1 TOPDANMARK A/S H1 PERSIMMON PLC H1 AP MOELLER MAERSK A/S Q2 BHP BILLITON PLC FINAL JOHN WOOD GROUP PLC INTERIM JYSKE BANK A/S Q2 MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING : Q2 2014 The Home Depot, Inc. Q1 2015 Medtronic Inc. Q2 2015 The TJX Companies, Inc. MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) : 0800 EZ Current Account Jun 0800 EZ Net Investments Jun 0830 GB CPI Jul 0830 GB RPI Jul 0830 GB PPI Jul 1230 US CPI Jul 1230 US Core CPI Jul 1230 US Housing starts Jul 1230 US Building Permit Jul ------------------------------------------------------------------------------ MARKET SNAPSHOT AT 0505 GMT: LAST PCT CHG NET CHG S&P 500 1,971.74 0.85 % 16.68 NIKKEI 15453.37 0.85 % 130.77 MSCI ASIA EX-JP 512.15 0.65 % 3.3 EUR/USD 1.3356 -0.04 % -0.0006 USD/JPY 102.57 0.01 % 0.0100 10-YR US TSY YLD 2.396 -- 0.01 10-YR BUND YLD 1.017 -- 0.00 SPOT GOLD $1,299.99 0.22 % $2.80 US CRUDE $96.76 0.36 % 0.35 > GLOBAL MARKETS-SHARES, DOLLAR RISE ON HOPES OF UKRAINE PROGRESS > US STOCKS-WALL ST RALLIES ON M&A BLITZ AND HOMEBUILDER DATA > NIKKEI RISES TO 2-WEEK HIGH ON UPBEAT U.S. DATA; SKYMARK SHINES > FOREX-DOLLAR STABILISES AFTER U.S. HOUSING DATA, FED STANCE IN FOCUS > PRECIOUS-GOLD TICKS UP ON FUND INFLOWS, SAFE-HAVEN DEMAND > METALS-STRONGER DOLLAR SNUFFS OUT COPPER REBOUND > BRENT EDGES UP TOWARDS $102, BUT STILL NEAR 14-MTH LOW (Reporting by Blaise Robinson)