PARIS, July 31 Financial spreadbetters expect Britain's FTSE 100 to open 5 points higher, or up 0.1 percent, Germany's DAX to open 4 points lower, or down 0.04 percent, and France's CAC 40 to open 10 points higher, or up 0.2 percent. MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING : ALCATEL LUCENT SA Q2 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA Q2 BNP PARIBAS SA Q2 EVONIK INDUSTRIES AG Q2 SAFRAN SA H1 TELENET GROUP HOLDING NV H1 AIR LIQUIDE SA H1 ASSICURAZIONI GENERALI SPA Q2 CNP ASSURANCES SA H1 LEGRAND SA H1 METRO AG Q3 SANOFI SA Q2 SCOR SE H1 SOLVAY SA Q2 UMICORE SA H1 ENI SPA Q2 BG GROUP PLC Q2 CENTRICA PLC H1 ESSENTRA PLC H1 LLOYDS BANKING GROUP PLC H1 OUTOTEC OYJ Q2 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q2 SOCIETE B I C SA H1 SUBSEA 7 SA Q2 AEROPORTS DE PARIS SA H1 CAP GEMINI SA H1 CARREFOUR SA H1 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA FINAL TELEFONICA SA H1 JCDECAUX SA H1 BT GROUP PLC Q1 INTU PROPERTIES PLC H1 WEIR GROUP PLC INTERIM BANCO SANTANDER SA Q2 CNH INDUSTRIAL NV Q2 CONTINENTAL AG Q2 DUFRY AG H1 ENEL SPA H1 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA Q2 FRESENIUS SE & CO KGAA Q2 GDF SUEZ SA H1 METSO OYJ Q2 PARGESA HOLDING SA Q2 PROSIEBENSAT 1 MEDIA AG Q2 PRYSMIAN SPA H1 RANDSTAD HOLDING NV Q2 TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA Q2 ZARDOYA OTIS SA Q2 ASTRAZENECA PLC Q2 INCHCAPE PLC INTERIM BAE SYSTEMS PLC INTERIM ELECTRICITE DE FRANCE SA H1 FINMECCANICA SPA H1 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC H1 SCHRODERS PLC INTERIM L'OREAL SA H1 VINCI SA H1 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA H1 LAGARDERE SCA H1 NATIXIS SA Q2 GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA Q2 DEUTSCHE LUFTHANSA AG Q2 DIAGEO PLC PRELIM ERSTE GROUP BANK AG H1 HUGO BOSS AG Q2 SIEMENS AG Q3 VOLKSWAGEN AG Q2 MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING : Q4 2014 Automatic Data Processing Q2 2014 Apartment Investment & Management Q2 2014 Apache Corp. Q2 2014 Avon Products Inc. Q3 2014 Becton Dickinson and Co Q2 2014 Ball Corp. Q2 2014 BorgWarner Inc. Q2 2014 Cigna Q2 2014 Colgate-Palmolive Q2 2014 CME Group Inc. Q2 2014 ConocoPhillips Q2 2014 Discovery Communications, Inc Q2 2014 Delphi Automotive PLC Q2 2014 DIRECTV Q2 2014 DaVita HealthCare Partners Inc Q2 2014 Edison International Q2 2014 Exelon Corp. Q2 2014 Expedia, Inc. Q2 2014 Fluor Corp. Q3 2014 Helmerich & Payne, Inc. Q2 2014 Host Hotels & Resorts, Inc. Q2 2014 Iron Mountain Incorporated Q2 2014 Invesco Ltd. Q2 2014 Kellogg Co. Q2 2014 L-3 Communications Holdings, Inc. Q1 2015 Legg Mason Q2 2014 MasterCard Inc. Q1 2015 McKesson Corp. Q2 2014 Mohawk Industries, Inc. Q2 2014 The Mosaic Company Q2 2014 Marathon Petroleum Corp. Q2 2014 NiSource Q2 2014 Northeast Utilities Q2 2014 Newell Rubbermaid Q2 2014 Occidental Petroleum Corp. Q2 2014 PG&E Corp. Q2 2014 Progressive Corp Q2 2014 PerkinElmer Q2 2014 Pinnacle West Capital Corp. Q2 2014 PPL Corp. Q2 2014 Public Storage Q2 2014 SCANA Corp. Q2 2014 TECO Energy Inc. Q2 2014 Time Warner Cable Inc. Q2 2014 Western Union Co. Q2 2014 Xcel Energy Q2 2014 Exxon Mobil Corp. Q2 2014 Dentsply International Inc MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) : 0600 DE Retail sales Jun 0645 FR Consumer Spending Jun 0645 FR Producer Prices Jun 0755 DE Unemployment rate Jul 0800 IT Unemployment rate Jun 0900 EZ Inflation, Flash Jul 0900 IT Consumer Price Jul 0900 EZ Unemployment rate Jun 1130 US Challenger Jul 1230 US Jobless claims w/e 1345 US Chicago PMI Jul ------------------------------------------------------------------------------ MARKET SNAPSHOT AT 0455 GMT: LAST PCT CHG NET CHG S&P 500 1,970.07 0.01 % 0.12 NIKKEI 15690.06 0.28 % 43.83 MSCI ASIA EX-JP 510.18 -0.39 % -2.02 EUR/USD 1.3392 -0.03 % -0.0004 USD/JPY 102.78 0 % 0.0000 10-YR US TSY YLD 2.552 -- 0.00 10-YR BUND YLD 1.177 -- 0.01 SPOT GOLD $1,293.80 -0.07 % -$0.90 US CRUDE $99.65 -0.62 % -0.62 (Reporting by Blaise Robinson)