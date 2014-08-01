(Adds further spreadbetter calls)
LONDON, Aug 1 Financial spreadbetters expected Britain's FTSE
100 to open between 16 and 18 points lower, or as much as 0.3 percent,
Germany's DAX to open 14 to 16 points lower, or as much as 0.2 percent,
and France's CAC 40 to open 11 to 12 points lower, or as much as 0.3
percent.
MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING :
AMADEUS IT HOLDING SA H1
ASTALDI SPA H1
ATLANTIA SPA Q2
AXA SA H1
BELGACOM NV Q2
BANK OF IRELAND H1
BUZZI UNICEM SPA Q2
DIASORIN SPA Q2
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC H1
DEUTSCHE POSTBANK AG Q2
MAN GROUP PLC INTERIM
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES H1
IMI PLC H1
INTESA SANPAOLO SPA H1
ARCELORMITTAL SA Q2
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC INTERIM
SMITH & NEPHEW PLC Q2
SOCIETE GENERALE H1
TECNICAS REUNIDAS SA H1
WACKER CHEMIE AG Q2
WORLD DUTY FREE SPA Q2
WILLIAM HILL PLC H1
MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING :
BMO Q2 2014 Chevron CVX
MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) :
0745 IT Markit/ADACI Mf Jul
0750 FR Markit Mfg PMI Jul
0755 DE Markit/BME Mfg Jul
0800 EZ Markit Mfg PMI Jul
0830 GB Markit/CIPS Mfg Jul
1230 US PCE Price Index Jun
1230 US Non-Farm Payrolls, Unemployment Jul
1355 US U Mich Sent Fin Jul
1400 US Construction Sp Jun
1400 US ISM Manufacturi Jul
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MARKET SNAPSHOT AT 0454 GMT:
LAST PCT CHG NET CHG
S&P 500 1,930.67 -2 % -39.4
NIKKEI 15562.66 -0.37 % -58.11
MSCI ASIA EX-JP <.MIAPJ0000PUS 503.9 -1.1 % -5.58
>
EUR/USD 1.3385 -0.02 % -0.0003
USD/JPY 102.92 0.13 % 0.1300
10-YR US TSY YLD 2.572 -- 0.01
10-YR BUND YLD 1.163 -- 0.00
SPOT GOLD $1,282.61 0.04 % $0.52
US CRUDE $98.01 -0.16 % -0.16
> ASIA STOCKS PRESSURED BY WALL ST, BUT CHINA HELPS
> S&P500 INDEX POSTS WORST FALL SINCE APRIL; INDEXES DOWN FOR JULY
> NIKKEI DROPS ON CONCERN ABOUT U.S. RATES; SONY, PANASONIC SHINE
> TREASURIES-PRICES STABILIZE ON MONTH-END DEMAND
> DOLLAR PAUSES NEAR 10-MONTH HIGH AHEAD OF U.S. JOBS DATA
> GOLD NEAR 6-WEEK LOW, POISED FOR THIRD WEEKLY LOSS
> COPPER UNDERPINNED AS CHINESE FACTORY ACTIVITY GATHERS STEAM
> BRENT HOLDS NEAR $106 AFTER AMPLE SUPPLY PULLS DOWN PRICES
(Reporting By Francesco Canepa)