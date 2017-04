PARIS, Aug 7 Financial spreadbetters expected Britain's FTSE 100 to open 4 points lower, or down 0.1 percent, Germany's DAX to open 15 points lower, or down 0.2 percent, and France's CAC 40 to open 6 points lower, or down 0.1 percent. MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING : ZURICH INSURANCE GROUP AG H1 ADECCO SA Q2 DEUTSCHE TELEKOM AG Q2 ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES ET CIE H1 KBC GROUPE SA Q2 SYMRISE AG Q2 NESTLE SA H1 AVIVA PLC H1 DELTA LLOYD NV H1 ALTICE SA Q2 AMEC PLC H1 COCA COLA HBC AG Q2 HENDERSON GROUP PLC INTERIM HEXAGON AB Q2 OLD MUTUAL PLC INTERIM RANDGOLD RESOURCES LTD Q2 TDC A/S Q2 NOVO NORDISK A/S Q2 RSA INSURANCE GROUP PLC INTERIM HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORG Q2 ADIDAS AG Q2 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SC Q2 BEIERSDORF AG Q2 BRENNTAG AG Q2 COMMERZBANK AG Q2 FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES Q2 KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG Q1 RHEINMETALL AG Q2 STADA ARZNEIMITTEL AG INTERIM TOD'S SPA Q2 COBHAM PLC INTERIM KERRY GROUP PLC INTERIM RIO TINTO PLC H1 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA H1 FRESENIUS SE & CO KGAA Q2 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC INTERIM ANDRITZ AG Q2 MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING : Q2 2014 AES Corp. Q2 2014 CBS Corp. Q4 2014 CareFusion Corp. Q1 2015 Computer Sciences Corp Q2 2014 Duke Energy Corp. Q2 2014 Consolidated Edison, Inc. Q4 2014 Harman International Industries Q2 2014 IntercontinentalExchange, Inc. Q2 2014 Monster Beverage Corp Q2 2014 Mylan Inc. Q2 2014 NRG Energy, Inc. Q2 2015 NVIDIA Corp. Q4 2014 News Corp Q2 2014 Scripps Networks Interactive, Inc Q2 2014 Sempra Energy Q2 2014 Teradata MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) : 0600 DE Industrial Ouput Jun 0645 FR Trade balance Jun 1100 GB BOE rate 1145 EZ ECB rate 1230 US jobless claims w/e 1900 US consumer credit Jun ------------------------------------------------------------------------------ MARKET SNAPSHOT AT 0505 GMT: LAST PCT CHG NET CHG S&P 500 1,920.24 0 % 0.03 NIKKEI 15112.32 -0.31 % -47.47 MSCI ASIA EX-JP 500.11 -0.53 % -2.67 EUR/USD 1.3385 0.03 % 0.0004 USD/JPY 102.22 0.13 % 0.1300 10-YR US TSY YLD 2.465 -- -0.01 10-YR BUND YLD 1.094 -- -0.01 SPOT GOLD $1,306.09 0.01 % $0.10 US CRUDE $97.03 0.11 % 0.11 > GLOBAL MARKETS-ASIA STOCKS SLIP, BONDS FIRM ON UKRAINE TENSIONS > US STOCKS-WALL STREET ENDS NEAR FLAT AS RUSSIA CONCERNS LINGER > NIKKEI FALLS FOR 6TH DAY ON STRONG YEN, CONCERNS ON UKRAINE > FOREX-EURO STEADY AHEAD OF ECB; AUSSIE SLIDES ON WEAK JOBS DATA > GOLD WELL BID ABOVE $1,300 AS UKRAINE BOOSTS SAFE-HAVEN APPEAL > METALS-LONDON COPPER EDGES UP AS DOLLAR TURNS LOWER > BRENT SUPPORTED BY U.S. INVENTORY DATA, UKRAINE CONFLICT (Reporting by Blaise Robinson)