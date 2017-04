PARIS, Aug 7 Financial spreadbetters expected Britain's FTSE 100 to open 45 points lower, or down 0.7 percent, Germany's DAX to open 92 points lower, or down 1 percent, and France's CAC 40 to open 43 points lower, or down 1 percent. MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING : ALLIANZ SE Q2 NOKIAN TYRES PLC Q2 RHOEN KLINIKUM AG Q2 TUI TRAVEL PLC Q3 BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL Q2 BANCO POPOLARE SC Q2 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA Q2 MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING : None. MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) : 0600 DE Trade balance Jun 0645 FR Budget Balance Jun 0830 GB Goods trade Balance Jun 1230 US Labour costs Q2 1230 US Productivity Q2 1400 US Wholesale inventories Jun ------------------------------------------------------------------------------ MARKET SNAPSHOT AT 0510 GMT: LAST PCT CHG NET CHG S&P 500 1,909.57 -0.56 % -10.67 NIKKEI 14824.1 -2.68 % -408.27 MSCI ASIA EX-JP 495.13 -0.99 % -4.93 EUR/USD 1.3361 -0.01 % -0.0001 USD/JPY 101.79 -0.29 % -0.3000 10-YR US TSY YLD 2.388 -- -0.04 10-YR BUND YLD 1.064 -- -0.01 SPOT GOLD $1,318.09 0.37 % $4.89 US CRUDE $98.03 0.71 % 0.69 > GLOBAL MARKETS-SHARES SKID AS OBAMA AUTHORIZES STRIKES IN IRAQ > US STOCKS-WALL STREET ENDS DOWN ON HEIGHTENED RUSSIA CONCERNS > NIKKEI SLUMPS TO 2-MONTH LOW ON MOUNTING GEOPOLITICAL CONCERNS > DOLLAR FALTERS AS IRAQ AIR STRIKE ORDER SAPS RISK APPETITE > GOLD GETS SAFE-HAVEN BOOST AS U.S. AUTHORISES AIR STRIKES IN IRAQ > METALS-COPPER DRIFTS IN LOW VOLUMES; CHINA TRADE DATA UNDERPINS > BRENT RISES TO NEAR $107 AS U.S. APPROVES AIR STRIKES ON IRAQ (Reporting by Blaise Robinson)