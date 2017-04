PARIS, Aug 12 Financial spreadbetters expected Britain's FTSE 100 to open 4 to 5 points lower, or down 0.1 percent, Germany's DAX to open 10 to 12 points lower, or down 0.1 percent, and France's CAC 40 to open 8 to 9 points lower, or down 0.2 percent. MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING : GALENICA AG H1 GEBERIT AG H1 LEG IMMOBILIEN AG Q2 OMV AG Q2 CEZ AS H1 SERCO GROUP PLC Q2 PANDORA A/S Q2 PRUDENTIAL PLC H1 GAM HOLDING AG H1 HENKEL & CO KGAA AG Q2 LADBROKES PLC INTERIM DEUTSCHE EUROSHOP AG Q2 LEONI AG Q2 MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING : Q2 2014 Fossil Group Inc MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) : 0645 FR Current Account Jun 0800 IT Consumer prices Jul 0800 IT CPI Jul 0900 DE ZEW Econ Aug 2301 GB BRC Retail Sales Jul ------------------------------------------------------------------------------ MARKET SNAPSHOT AT 0510 GMT: LAST PCT CHG NET CHG S&P 500 1,936.92 0.28 % 5.33 NIKKEI 15139.71 0.06 % 9.19 MSCI ASIA EX-JP 502.44 0.39 % 1.97 EUR/USD 1.3372 -0.1 % -0.0013 USD/JPY 102.26 0.08 % 0.0800 10-YR US TSY YLD 2.431 -- 0.01 10-YR BUND YLD 1.062 -- 0.00 SPOT GOLD $1,305.48 -0.18 % -$2.36 US CRUDE $97.82 -0.27 % -0.26 > GLOBAL MARKETS-ASIA SHARES EXTEND GAINS, OIL STUCK NEAR LOWS > US STOCKS-WALL ST ENDS UP FOR SECOND DAY ON HOPES FOR RUSSIA RELIEF > NIKKEI EXTENDS REBOUND, BUT INVESTORS REMAIN CAUTIOUS > FOREX-DOLLAR STALLS AS GEOPOLITICAL STORM QUIETENS > PRECIOUS-GOLD IN TIGHT RANGE ABOVE $1,300 AS GLOBAL EQUITIES GAIN > METALS-COPPER DROPS TOWARDS 6-WK LOWS, GEOPOLITICS CLOUDS OUTLOOK > BRENT FALLS AS OUTPUT, SUPPLIES SEEN STABLE DESPITE IRAQ TENSIONS (Reporting by Blaise Robinson)