PARIS, Sept 30 Financial spreadbetters expected Britain's FTSE 100 to open 2 to 3 points lower, or down 0.05 percent, Germany's DAX to open 2 to 11 points higher, or up 0.1 percent, and France's CAC 40 to open 5 to 7 points higher, or up 0.2 percent. MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING : WOLSELEY PLC PRELIM NEOPOST SA Q2 MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING : Q4 2014 Walgreen Co MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) : 0600 DE retail sales Aug 0645 FR Cons spend Aug 0645 FR Producer prices Aug 0755 DE Unemployment rate Sep 0830 GB GDP final Q2 0900 EZ Inflation flash Sep 0900 IT consumer price Sep 0900 EZ unemployment rate Aug 1000 IT Producer prices Aug 1345 US Chicago PMI Sep 1400 US Consumer Confidence Sep ------------------------------------------------------------------------------ MARKET SNAPSHOT AT 0527 GMT: LAST PCT CHG NET CHG S&P 500 1,977.80 -0.25 % -5.05 NIKKEI 16131.79 -1.1 % -178.85 MSCI ASIA EX-JP 472.77 -0.28 % -1.32 EUR/USD 1.2692 0.06 % 0.0008 USD/JPY 109.35 -0.1 % -0.1100 10-YR US TSY YLD 2.492 -- 0.00 10-YR BUND YLD 0.962 -- 0.00 SPOT GOLD $1,217.10 0.12 % $1.41 US CRUDE $94.58 0.01 % 0.01 > GLOBAL MARKETS-ASIA STOCKS UNSETTLED BY HK, CHINA FACTORY DATA > US STOCKS-WALL ST ENDS DOWN ON HONG KONG TENSIONS, FORD OUTLOOK > NIKKEI SLIPS ON WEAK ECONOMIC DATA; SUMITOMO DIVES AFTER PROFIT WARNING > TREASURIES PRICES GAIN AS STOCKS FALL, YIELD CURVE FLATTENS > FOREX-DOLLAR SLIPS BUT SET TO END SEPTEMBER WITH SOLID GAINS > PRECIOUS-GOLD POISED FOR WORST MONTH IN FIFTEEN ON DOLLAR STRENGTH > METALS-LONDON COPPER STEADY AFTER CHINA DATA, AHEAD OF HOLIDAYS > BRENT CRUDE SLIPS BACK TOWARDS $97, SET FOR THIRD MONTHLY DROP