PARIS, March 24 Financial spreadbetters expected Britain's FTSE 100 to open 15 to 17 points lower, or down 0.2 percent, Germany's DAX to open 25 to 26 points lower, or down 0.2 percent, and France's CAC 40 to open 12 to 13 points lower, or down 0.3 percent. MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING: Full Year 2014 888 Holdings PLC Earnings Release Q4 2014 Deutsche Bank AG Earnings Release Q4 2014 Evotec AG Earnings Release Q4 2014 Fuchs Petrolub SE Earnings Release Q1 2015/2016 H & M AB Earnings Release Full Year 2014 Komax Holding AG Earnings Release Q4 2014 Lenzing AG Earnings Release Q4 2014 Mediaset SpA Earnings Release Full Year 2014 Spire Healthcare Group PLC Earnings Q4 2014 Transgene SA Earnings Release Half Year 2015 Wolseley PLC Earnings Release MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING : 24 Mar BMO Q1 2015 McCormick & Company Inc MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) : 0800 FR Markit Mfg Flash PMI Mar 0800 FR Markit Serv Flash PMI Mar 0800 FR Markit Comp Flash PMI Mar 0830 DE Markit Mfg Flash PMI Mar 0830 DE Markit Serv Flash PMI Mar 0830 DE Markit Comp Flash PMI Mar 0900 EZ Markit Mfg Flash PMI Mar 0900 EZ Markit Serv Flash PMI Mar 0900 EZ Markit Comp Flash PMI Mar 0930 GB CPI Feb 0930 GB RPI Feb 0930 GB PPI Feb 1230 US CPI Feb 1230 US Core CPI Feb 1345 US Markit Mfg PMI flash Mar 1400 US new home sales Feb ------------------------------------------------------------------------------ MARKET SNAPSHOT AT 0629 GMT: LAST PCT CHG NET CHG S&P 500 2,104.42 -0.17 % -3.68 NIKKEI 19713.45 -0.21 % -40.91 MSCI ASIA EX-JP 489.04 0.25 % 1.21 EUR/USD 1.0941 -0.04 % -0.0004 USD/JPY 119.62 -0.09 % -0.1100 10-YR US TSY YLD 1.922 -- 0.01 10-YR BUND YLD 0.218 -- 0.00 SPOT GOLD $1,187.66 -0.09 % -$1.04 US CRUDE $46.93 -1.1 % -0.52 > GLOBAL MARKETS-Asian shares wobble as China PMI weighs > US STOCKS-Wall St slips after rally as dollar swings > Nikkei falls as soft China PMI, weak U.S. shares trigger profit-taking > TREASURIES-U.S. bond prices edge up on Greek debt talk jitters > Dollar firmer after comments by Fed's Williams, but doubts linger > PRECIOUS-Gold dips after 4-day rally but holds near 2-week high > METALS-Copper comes off 2-1/2 month high after China flash PMI > Oil drops as Saudi output nears record, China demand worries drag (Reporting by Blaise Robinson)