Jun 6 The Indian government plans to raise 6.50 trillion rupees through market borrowings in the fiscal year 2015/16 which starts April 1, the central bank said. The budgeted gross government borrowing for 2015/16 stands at 6.50 trillion rupees which includes government bonds and inflation indexed bonds. So far in the financial year the gross market borrowing stands at 1740.36 billion rupees which includes 1440.00 billion rupees borrowed through 36 Government Bond issues and 300.360 billion rupees through 5 Treasury Bill issues. This is 22.15 percent of the gross amount.(Does not include T-Bill) The following are details of the borrowings so far in 2015/16 through Government Bond auctions: ------------------------------------------------------------------------- Sale/ Bond Issued Cut-off Weighted Devolvement auction/ amount price average RBI/Primary placement (rupees (rupees/ (rupees/ dealers date in bln) yield %) yield %) (bln rupees) ------------------------------------------------------------------------- Jun 05 7.68% 2023 30 98.01/8.0058 98.07 NIL/NIL Jun 05 7.72% 2025 70 99.31/7.8203 99.38 NIL/NIL Jun 05 8.24% 2033 30 100.85/8.1490 100.96 NIL/NIL Jun 05 8.17% 2044 30 100.21/8.1508 100.31 NIL/NIL May 29 7.68% 2023 30 99.25/7.8013 99.28 NIL/NIL May 29 7.88% 2030 70 100.50/7.8221 100.54 NIL/NIL May 29 7.95% 2032 30 99.62/7.9889 99.76 NIL/NIL May 29 8.17% 2044 30 102.06/7.9873 102.16 NIL/NIL May 22 7.68% 2023 30 99.05/7.8341 99.13 NIL/NIL May 22 7.72% 2025 90 - /7.7200 7.7095 NIL/NIL May 22 8.24% 2033 20 102.35/7.9937 102.45 NIL/NIL May 22 8.17% 2044 20 101.96/7.9959 102.11 NIL/NIL May 15 8.27% 2020 30 101.25/7.9629 101.27 NIL/NIL May 15 8.15% 2026 70 101.10/8.0017 101.16 NIL/NIL May 15 7.95% 2032 30 98.87/8.0703 99.01 NIL/11.4778 May 15 8.17% 2044 30 101.03/8.0774 101.19 NIL/15.6081 May 08 7.68% 2023 30 98.71/7.8899 98.88 NIL/NIL May 08 7.88% 2030 70 - /7.8800 7.8662 NIL/NIL May 08 8.24% 2033 30 101.75/8.0564 102.13 NIL/NIL May 08 8.17% 2044 30 101.30/8.0534 101.75 NIL/NIL Apr 30 8.27% 2020 30 101.71/7.8533 101.73 NIL/NIL Apr 30 8.40% 2024 70 103.65/7.8341 103.69 NIL/NIL Apr 30 7.95% 2032 30 100.45/7.8999 100.79 NIL/NIL Apr 30 8.17% 2044 30 102.95/7.9096 103.40 NIL/NIL Apr 24 7.68% 2023 30 - /7.6800 7.6708 NIL/NIL Apr 24 8.15% 2026 70 102.72/7.7878 102.74 NIL/NIL Apr 24 8.24% 2033 30 103.89/7.8380 103.99 NIL/NIL Apr 24 8.17% 2044 30 103.58/7.8557 103.65 NIL/NIL Apr 17 8.27% 2020 30 102.02/7.7816 102.04 NIL/NIL Apr 17 8.40% 2024 70 103.80/7.8133 103.85 NIL/NIL Apr 17 7.95% 2032 30 100.67/7.8768 100.75 NIL/NIL Apr 17 9.23% 2043 30 114.54/7.9356 114.69 NIL/NIL Apr 10 8.27% 2020 30 102.18/7.7451 102.20 NIL/NIL Apr 10 8.15% 2026 70 102.63/7.7998 102.62 NIL/NIL Apr 10 8.24% 2033 30 103.96/7.8309 103.99 NIL/NIL Apr 10 8.17% 2044 30 103.63/7.8513 103.73 NIL/NIL ------------------------------------------------------------------------- Total raised through bonds so far (in bln rupees) 1440.00 ------------------------------------------------------------------------- The following are details of 364-day treasury bills issued so far in 2015/16 through auctions: ------------------------------------------------------------------------- Auction Issued Cut-off price/ Devolvement date amount yield at cut-off RBI/Primary (rupees in (rupees/percent) dealers bln) (bln rupees) ------------------------------------------------------------------------- May 27 60.000 92.76/7.8265 NIL Apr 29 60.130 92.69/7.9082 NIL Apr 29 60.130 92.69/7.9082 NIL Apr 15 60.100 92.71/7.8848 NIL Apr 06 60.000 92.74/7.8498 NIL ------------------------------------------------------------------------- Total raised through 364-day t-bills (in bln rupees) 300.360 ------------------------------------------------------------------------- Issue date is April 1, 2015. Market borrowing programme for the year 2015/16 is 6.50 trillion rupees For a look at the indicative borrowings calendar for the of the fiscal year APRIL 2015-SEPTEMBER 2015, double-click on. (Mumbai Rate Reporting Unit, + 91 22 6180 7222/3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com)