Mar 30 The Indian government plans to raise 6.23 trillion rupees through market borrowings in the fiscal year 2016/17 which starts April 1, the central bank said. The budgeted gross government borrowing for 2016/17 stands at 6.23 trillion rupees which includes government bonds and inflation indexed bonds. So far in the financial year the gross market borrowing stands at 7255.70615 billion rupees which includes 5830.450 billion rupees borrowed through 168 Government Bond issues, 416.25143 billion rupees issued through switching operations and 1345.236 billion rupees through 26 Treasury Bill issues. This is 100.35 percent of the gross amount.(Does not include T-Bill) The following are details of the borrowings so far in 2016/17 through Government Bond auctions: ------------------------------------------------------------------------- Sale/ Bond Issued Cut-off Weighted Devolvement auction/ amount price average RBI/Primary placement (rupees (rupees/ (rupees/ dealers date in bln) yield %) yield %) (bln rupees) ------------------------------------------------------------------------- Feb 10 6.84% 2022 20 100.21/6.7934 100.25 NIL/NIL Feb 10 6.97% 2026 50 101.18/6.7992 101.18 NIL/NIL Feb 10 7.73% 2034 20 103.03/7.4195 103.03 NIL/NIL Feb 10 7.06% 2046 20 95.69/7.4203 95.70 NIL/NIL Feb 03 FRB 2024 20 97.18/6.7683 97.18 NIL/NIL Feb 03 6.79% 2029 50 101.66/6.5957 101.72 NIL/NIL Feb 03 6.57% 2033 20 97.31/6.8403 97.44 NIL/NIL Feb 03 6.62% 2051 20 95.18/6.9898 95.18 NIL/NIL Jan 27 6.84% 2022 20 101.60/6.5065 101.61 NIL/NIL Jan 27 6.97% 2026 50 103.68/6.4486 103.68 NIL/NIL Jan 27 7.73% 2034 20 106.70/7.0633 106.78 NIL/13.2476 Jan 27 7.06% 2046 20 100.00/7.0588 100.06 NIL/NIL Jan 20 FRB 2024 20 96.91/6.8347 96.94 NIL/NIL Jan 20 6.79% 2029 50 101.21/6.6482 101.32 NIL/NIL Jan 20 6.57% 2033 20 97.27/6.8443 97.27 NIL/NIL Jan 20 6.62% 2051 20 95.18/6.9898 95.18 NIL/NIL Jan 13 6.84% 2022 20 101.96/6.4355 101.97 NIL/NIL Jan 13 6.97% 2026 50 104.02/6.4031 104.05 NIL/NIL Jan 13 7.73% 2034 20 107.49/6.9899 107.49 NIL/NIL Jan 13 7.06% 2046 20 100.55/7.0145 100.55 NIL/NIL Jan 06 FRB 2024 20 96.85/6.7758 97.01 NIL/NIL Jan 06 6.79% 2029 50 102.33/6.5206 102.42 NIL/NIL Jan 06 6.57% 2033 20 97.81/6.7889 98.24 NIL/NIL Jan 06 6.62% 2051 20 95.75/6.9444 96.04 NIL/15.55 Dec 30 6.84% 2022 20 101.55/6.5214 101.59 NIL/NIL Dec 30 6.97% 2026 80 103.20/6.5172 103.26 NIL/NIL Dec 30 7.73% 2034 20 105.96/7.1357 105.96 NIL/NIL Dec 30 7.06% 2046 20 99.00/7.1402 99.02 NIL/NIL Dec 23 FRB 2024 20 96.54/6.7054 96.66 NIL/NIL Dec 23 6.79% 2029 80 - /6.7900 6.7679 NIL/NIL Dec 23 6.57% 2033 20 95.55/7.0227 95.97 NIL/NIL Dec 23 7.72% 2055 20 108.14/7.0997 108.14 NIL/NIL Dec 09 6.84% 2022 20 102.13/6.4069 102.14 NIL/NIL Dec 09 6.97% 2026 80 103.74/6.4447 103.79 NIL/NIL Dec 09 7.73% 2034 20 108.28/6.9188 108.40 NIL/NIL Dec 09 6.62% 2051 20 95.31/6.9797 95.47 NIL/NIL Dec 02 7.61% 2030 80 110.22/6.4594 110.27 NIL/NIL Dec 02 6.57% 2033 20 - /6.5700 6.5548 NIL/NIL Dec 02 7.06% 2046 20 104.88/6.6797 105.15 NIL/NIL Dec 02 FRB 2024 20 98.55/6.4281 98.61 NIL/NIL Nov 25 6.84% 2022 30 103.55/6.1290 103.57 NIL/NIL Nov 25 6.97% 2026 80 105.53/6.2050 105.63 NIL/NIL Nov 25 7.73% 2034 20 111.90/6.5925 112.01 NIL/NIL Nov 25 6.62% 2051 20 - /6.6200 6.5893 NIL/NIL Nov 18 7.61% 2030 70 107.94 /6.7050 107.98 NIL/NIL Nov 18 FRB 2024 30 98.25 /6.6009 98.55 NIL/NIL Nov 18 7.50% 2034 20 105.75 /6.9300 105.82 NIL/NIL Nov 18 7.06% 2046 30 101.43 /6.9450 101.78 NIL/12.49 Nov 11 6.84% 2022 30 101.00/6.6371 101.07 NIL/NIL Nov 11 6.97% 2026 70 101.94/6.6951 101.98 NIL/NIL Nov 11 7.73% 2034 20 106.37/7.0983 106.42 NIL/NIL Nov 11 7.72% 2055 30 107.46/7.1492 107.70 NIL/NIL Nov 04 FRB 2024 30 96.40/6.5100 96.58 NIL/NIL Nov 04 7.61% 2030 70 104.98/7.0328 105.00 NIL/NIL Nov 04 7.50% 2034 20 103.14/7.1826 103.17 NIL/NIL Nov 04 7.06% 2046 30 97.85/7.2360 98.23 NIL/NIL Oct 28 6.84% 2022 30 100.25/6.7891 100.34 NIL/12.12 Oct 28 6.97% 2026 70 101.08/6.8159 101.09 NIL/NIL Oct 28 7.73% 2034 20 105.61/7.1709 105.63 NIL/NIL Oct 28 7.72% 2055 30 106.49/7.2198 106.51 NIL/NIL Oct 21 7.35% 2024 30 102.74/6.8815 102.77 NIL/NIL Oct 21 7.61% 2030 70 105.57/6.9674 105.59 NIL/NIL Oct 21 7.50% 2034 20 103.42/7.1556 103.61 NIL/NIL Oct 21 7.06% 2046 30 99.64/7.0888 99.65 NIL/NIL Oct 07 6.84% 2022 30 100.80/6.6805 100.81 NIL/NIL Oct 07 6.97% 2026 70 101.72/6.7281 101.75 NIL/NIL Oct 07 7.73% 2034 20 106.48/7.0890 106.50 NIL/NIL Oct 07 7.06% 2046 30 - /7.0600 7.0599 NIL/NIL Sep 30 7.35% 2024 20 102.03/7.0025 102.06 NIL/NIL Sep 30 7.61% 2030 80 105.40/6.9872 105.44 NIL/NIL Sep 30 7.50% 2034 20 103.90/7.1096 103.94 NIL/NIL Sep 30 7.72% 2055 20 107.44/7.1509 107.44 NIL/NIL Sep 29 7.16% 2023 1 101.30/6.9103 - NIL/NIL Sep 29 7.40% 2035 2.45 103.34/7.0766 - NIL/NIL Sep 29 7.94% 2021 4.25 104.26/6.8517 - NIL/NIL Sep 29 8.24% 2033 2.75 111.00/7.1169 - NIL/NIL Sep 23 6.84% 2022 20 100.50/6.7414 100.50 NIL/NIL Sep 23 6.97% 2026 80 101.16/6.8067 101.21 NIL/NIL Sep 23 7.73% 2034 20 106.15/7.1207 106.15 NIL/NIL Sep 23 8.13% 2045 20 111.68/7.1642 111.68 NIL/NIL Sep 09 6.84% 2022 20 - /6.8400 6.8185 NIL/NIL Sep 09 7.61% 2030 80 104.97/7.0361 104.99 NIL/NIL Sep 09 7.50% 2034 20 103.10/7.1886 103.10 NIL/NIL Sep 09 8.17% 2044 20 111.49/7.2102 111.49 NIL/NIL Sep 02 7.35% 2024 20 101.35/7.1187 101.36 NIL/NIL Sep 02 6.97% 2026 80 - /6.9700 6.9675 NIL/NIL Sep 02 7.73% 2034 20 105.16/7.2158 105.29 NIL/NIL Sep 02 8.13% 2045 20 110.53/7.2522 110.56 NIL/NIL Aug 26 7.68% 2023 20 103.22/7.1039 103.22 NIL/NIL Aug 26 7.59% 2026 80 103.11/7.1273 103.13 NIL/NIL Aug 26 7.50% 2034 20 102.58/7.2403 102.74 NIL/NIL Aug 26 7.72% 2055 20 106.10/7.2477 106.10 NIL/NIL Aug 19 7.80% 2021 30 102.85/7.0649 102.85 NIL/NIL Aug 19 7.59% 2029 80 102.97/7.2255 103.02 NIL/NIL Aug 19 7.73% 2034 20 104.90/7.2413 104.90 NIL/NIL Aug 19 8.13% 2045 20 110.01/7.2927 110.01 NIL/NIL Aug 12 7.68% 2023 30 103.30/7.0923 103.33 NIL/NIL Aug 12 7.59% 2026 80 103.33/7.0971 103.36 NIL/NIL Aug 12 7.50% 2034 20 103.04/7.1958 103.05 NIL/NIL Aug 12 8.17% 2044 20 111.00/7.2485 111.00 NIL/NIL Aug 05 7.35% 2024 30 101.04/7.1727 101.05 NIL/NIL Aug 05 7.61% 2030 80 103.47/7.2062 103.50 NIL/NIL Aug 05 7.73% 2034 20 103.77/7.3512 103.86 NIL/NIL Aug 05 8.13% 2045 20 109.12/7.3623 109.15 NIL/NIL Jul 29 7.80% 2021 30 102.95/7.0469 102.96 NIL/NIL Jul 29 7.59% 2029 80 102.54/7.2776 102.58 NIL/NIL Jul 29 7.50% 2034 20 101.72/7.3263 101.77 NIL/NIL Jul 29 7.72% 2055 20 104.69/7.3523 104.71 NIL/NIL Jul 22 7.68% 2023 30 102.58/7.2212 102.60 NIL/NIL Jul 22 7.59% 2026 80 102.29/7.2506 102.32 NIL/NIL Jul 22 7.73% 2034 20 102.90/7.4371 102.90 NIL/NIL Jul 22 8.13% 2045 20 107.05/7.5273 107.05 NIL/NIL Jul 15 7.35% 2024 30 100.23/7.3099 100.26 NIL/NIL Jul 15 7.61% 2030 80 101.63/7.4174 101.66 NIL/NIL Jul 15 7.50% 2034 20 100.08/7.4911 100.08 NIL/NIL Jul 15 8.17% 2044 20 106.20/7.6314 106.20 NIL/NIL Jul 08 7.80% 2021 30 102.30/7.2151 102.30 NIL/NIL Jul 08 7.59% 2029 70 100.38 /7.5409 100.38 NIL/NIL Jul 08 7.73% 2034 20 100.78/7.6496 100.80 NIL/NIL Jul 08 8.13% 2045 30 104.91/7.7034 105.01 NIL/NIL Jun 30 7.68% 2023 30 100.85/7.5279 101.86 NIL/NIL Jun 30 7.59% 2026 80 100.93/7.4514 100.95 NIL/NIL Jun 30 7.50% 2034 20 98.12/7.6929 98.15 NIL/NIL Jun 30 7.72% 2055 20 99.62/7.7496 99.90 NIL/NIL Jun 24 7.35% 2024 30 98.45/7.6123 98.49 NIL/NIL Jun 24 7.61% 2030 80 99.44/7.6747 99.50 NIL/NIL Jun 24 7.73% 2034 20 99.70/7.7605 99.70 NIL/NIL Jun 24 8.13% 2045 20 103.42/7.8296 103.42 NIL/NIL Jun 10 7.80% 2021 30 101.33/7.4628 101.35 NIL/NIL Jun 10 7.59% 2029 80 98.98/7.7148 99.01 NIL/NIL Jun 10 7.50% 2034 20 97.38/7.7700 97.38 NIL/NIL Jun 10 8.17% 2044 20 103.44/7.8651 103.44 NIL/NIL Jun 03 7.68% 2023 30 100.38/7.6121 100.39 NIL/NIL Jun 03 7.59% 2026 80 100.62/7.4966 100.64 NIL/NIL Jun 03 7.73% 2034 20 99.65/7.7654 99.68 NIL/NIL Jun 03 8.13% 2045 20 103.34/7.8363 103.34 NIL/NIL May 27 7.35% 2024 30 98.50/7.6010 98.52 NIL/NIL May 27 7.61% 2030 80 99.52/7.6658 99.56 NIL/NIL May 27 7.50% 2034 20 97.38/7.7696 97.43 NIL/NIL May 27 7.72% 2055 20 98.37/7.8535 98.61 NIL/NIL May 20 7.80% 2021 30 101.36/7.4594 101.38 NIL/NIL May 20 7.59% 2029 80 99.33/7.6710 99.35 NIL/NIL May 20 7.73% 2034 20 99.80/7.7496 99.80 NIL/NIL May 20 8.13% 2045 20 103.18/7.8497 103.18 NIL/NIL May 13 7.68% 2023 30 100.49/7.5921 100.51 NIL/NIL May 13 7.59% 2026 80 100.86/7.4612 100.88 NIL/NIL May 13 7.50% 2034 20 97.56/7.7503 97.59 NIL/NIL May 13 8.17% 2044 20 103.62/7.8498 103.65 NIL/NIL May 06 7.35% 2021 30 98.52/7.5955 98.54 NIL/NIL May 06 7.61% 2030 80 - /7.6100 7.5963 NIL/NIL May 06 7.73% 2034 20 99.65/7.7646 99.72 NIL/NIL May 06 8.13% 2045 20 103.06/7.8597 103.12 NIL/NIL Apr 29 7.80% 2021 30 101.43/7.4470 101.45 NIL/NIL Apr 29 7.59% 2029 80 99.42/7.6601 99.42 NIL/NIL Apr 29 7.50% 2034 20 97.36/7.7711 97.40 NIL/NIL Apr 29 7.72% 2055 20 98.54/7.8400 98.61 NIL/NIL Apr 22 7.59% 2026 80 100.81/7.4687 100.83 NIL/NIL Apr 22 7.68% 2023 30 100.53/7.5848 100.56 NIL/NIL Apr 22 7.73% 2034 20 99.59/7.7704 99.59 NIL/NIL Apr 22 8.13% 2045 20 103.52/7.8203 103.52 NIL/NIL Apr 13 7.35% 2024 30 98.90/7.5300 98.93 NIL/NIL Apr 13 7.59% 2029 80 99.84/7.6085 99.88 NIL/NIL Apr 13 7.50% 2034 20 97.78/7.7269 97.89 NIL/NIL Apr 13 8.17% 2044 20 104.32/7.7897 104.33 NIL/NIL Apr 07 7.68% 2023 30 100.56/7.5796 100.56 NIL/NIL Apr 07 7.59% 2026 80 100.85/7.4632 100.89 NIL/NIL Apr 07 7.73% 2034 20 99.30/7.8000 99.30 NIL/NIL Apr 07 8.13% 2045 20 103.41/7.8296 103.41 NIL/NIL ------------------------------------------------------------------------- Total raised through bonds so far (in bln rupees) 5830.450 ------------------------------------------------------------------------- The following are details of 364-day treasury bills issued so far in 2016/17 through auctions: ------------------------------------------------------------------------- Auction Issued Cut-off price/ Devolvement date amount yield at cut-off RBI/Primary (rupees in (rupees/percent) dealers bln) (bln rupees) ------------------------------------------------------------------------- Mar 29 40.020 94.23/6.1401 NIL Mar 15 40.000 94.19/6.1853 NIL Mar 01 40.000 94.12/6.2645 NIL Feb 15 40.000 94.09/6.2985 NIL Feb 01 40.000 94.17/6.2079 NIL Jan 18 40.020 94.13/6.2532 NIL Jan 04 40.000 94.13/6.2532 NIL Dec 21 60.020 94.05/6.3438 NIL Dec 07 60.000 94.35/6.0048 NIL Nov 23 60.000 94.39/5.9598 NIL Nov 09 60.000 94.03/6.3665 NIL Oct 26 60.000 93.95/6.4573 NIL Oct 10 60.000 93.95/6.4573 NIL Sep 28 50.001 93.84/6.5824 NIL Sep 14 50.000 93.79/6.6394 NIL Aug 31 60.001 93.76/6.6736 NIL Aug 16 60.000 93.76/6.6736 NIL Aug 03 60.002 93.75/6.6850 NIL Jul 20 60.000 93.70/6.7421 NIL Jul 05 60.001 93.64/6.8106 NIL Jun 22 85.170 93.56/6.9022 NIL Jun 09 60.001 93.52/6.9480 NIL May 25 60.000 93.51/6.9595 NIL May 11 60.000 93.52/6.9480 NIL Apr 27 60.020 93.55/6.9137 NIL Apr 12 60.000 93.56/6.9022 NIL ------------------------------------------------------------------------- Total raised through 364-day t-bills (in bln rupees) 1425.256 ------------------------------------------------------------------------- The following are details of G sec auctions by RBI under OMO so far in 2016/17: ------------------------------------------------------------------------------ Auction Bond Notified Bids Cut off Weighted avg date amount Accepted price yield% price Yield% (in bln rupees) ------------------------------------------------------------------------------ PURCHASE: Oct 25 7.28% 2019 100 1.16 101.47 6.6515 101.39 6.6851 Oct 25 7.16% 2023 27.20 101.11 6.9453 100.99 6.9682 Oct 25 8.15% 2026 25.80 107.00 7.1617 106.82 7.1860 Oct 25 9.20% 2030 39.39 117.30 7.2099 117.01 7.2398 Oct 25 7.40% 2035 6.45 102.13 7.1908 101.87 7.2158 PURCHASE: Sep 08 7.46% 2017 100 5.23 100.50 6.8732 100.49 6.8839 Sep 08 8.15% 2022 28.65 104.58 7.1612 104.46 7.1863 Sep 08 8.20% 2025 47.22 106.20 7.2523 106.09 7.2685 Sep 08 8.60% 2028 13.10 110.10 7.3011 110.02 7.3107 Sep 08 7.88% 2030 5.80 106.00 7.1790 105.97 7.1824 PURCHASE: Aug 11 8.12% 2020 100 23.68 103.99 7.0304 103.90 7.0543 Aug 11 8.83% 2023 15.20 109.24 7.1760 109.16 7.1895 Aug 11 8.33% 2026 30.25 107.12 7.3061 106.73 7.3598 Aug 11 7.95% 2032 21.15 106.32 7.2755 106.23 7.2846 Aug 11 8.33% 2036 9.72 110.54 7.3130 110.45 7.3210 PURCHASE: Jun 20 8.27% 2020 100 12.64 103.07 7.3621 103.02 7.3766 Jun 20 8.40% 2024 36.85 103.81 7.7557 103.75 7.7656 Jun 20 8.24% 2027 36.71 102.97 7.8216 102.92 7.8285 Jun 20 7.88% 2030 9.80 100.53 7.8141 100.50 7.8177 Jun 20 8.32% 2032 4.00 103.70 7.9083 103.68 7.9104 PURCHASE: May 31 7.28% 2019 150 3.00 100.09 7.2459 100.09 7.2459 May 31 7.16% 2023 46.99 97.44 7.6398 97.39 7.6494 May 31 8.26% 2027 18.70 103.40 7.7961 103.36 7.8014 May 31 8.28% 2032 36.51 103.48 7.8875 103.38 7.8985 May 31 8.33% 2036 32.14 104.52 7.8773 104.39 7.8899 May 31 8.30% 2040 12.66 104.20 7.9062 104.12 7.9134 PURCHASE: May 25 7.80% 2020 150 31.79 101.18 7.4463 101.17 7.4492 May 25 7.68% 2023 20.87 100.40 7.6082 100.40 7.6082 May 25 7.72% 2025 5.70 100.35 7.6654 100.30 7.6732 May 25 8.24% 2027 41.15 103.02 7.8161 102.99 7.8202 May 25 8.97% 2030 34.19 109.08 7.9071 108.97 7.9192 May 25 8.24% 2033 16.30 103.40 7.8776 103.32 7.8859 PURCHASE: May 10 7.28% 2019 100 8.80 100.03 7.2663 100.01 7.2737 May 10 7.16% 2023 37.99 97.45 7.6351 97.40 7.6446 May 10 7.72% 2025 9.00 100.58 7.6292 100.57 7.6308 May 10 8.26% 2027 25.30 103.40 7.7973 103.34 7.8052 May 10 9.20% 2030 19.05 110.98 7.9068 110.81 7.9254 PURCHASE: Apr 28 8.27% 2020 150 1.66 102.97 7.4149 102.95 7.4205 Apr 28 8.08% 2022 20.58 102.23 7.6215 102.17 7.6336 Apr 28 8.40% 2024 47.15 103.95 7.7398 103.90 7.7479 Apr 28 8.28% 2027 37.55 103.56 7.8010 103.49 7.8101 Apr 28 9.20% 2030 5.50 110.80 7.9283 110.67 7.9426 Apr 28 8.24% 2033 37.56 103.43 7.8754 103.28 7.8909 PURCHASE: Apr 07 7.83% 2018 150 34.55 101.26 7.1428 101.13 7.2132 Apr 07 8.12% 2020 38.54 102.51 7.4685 102.42 7.4914 Apr 07 8.08% 2022 18.28 101.91 7.6886 101.90 7.6906 Apr 07 7.72% 2025 24.47 100.40 7.6562 100.33 7.6670 Apr 07 8.60% 2028 22.00 106.02 7.8209 106.00 7.8234 Apr 07 7.88% 2030 12.15 100.77 7.7875 100.74 7.7911 ------------------------------------------------------------------------- The following are details of buyback/switching operations so far in 2016/17: ------------------------------------------------------------------------- Date Bond Amount (rupees in bln) ------------------------------------------------------------------------- 20-Mar-17 7.49% 2017 -13.85000 (buyback) 20-Mar-17 8.07% 2017(Jul) -1.50000 (buyback) 20-Mar-17 7.99% 2017 -14.01417 (buyback) 20-Mar-17 7.46% 2017 -1.25000 (buyback) 10-Mar-17 7.49% 2017 -27.53500 (buyback) 10-Mar-17 8.07% 2017(Jul) -26.75000 (buyback) 10-Mar-17 7.99% 2017 -5.50000 (buyback) 10-Mar-17 7.46% 2017 -10.23000 (buyback) 2-Mar-17 7.99% 2017 -34.32000 (switch) 2-Mar-17 6.79% 2029 35.87108 (switch) 17-Feb-17 7.49% 2017 -58.48457 (buyback) 17-Feb-17 8.07% 2017(Jul) -73.39821 (buyback) 17-Feb-17 7.99% 2017 -36.33954 (buyback) 17-Feb-17 7.46% 2017 -40.9764 (buyback) 25-Jan-17 7.49% 2017 -55.16884 (switch) 25-Jan-17 8.07% 2017(Jul) -48.84637 (switch) 25-Jan-17 7.46% 2017 -43.54680 (switch) 25-Jan-17 7.99% 2017 -223.21960 (switch) 25-Jan-17 6.51% 2024(FRB) 277.30038 (switch) 25-Jan-17 6.79% 2029 103.07997 (switch) 8-Nov-16 8.07% 2017 -24.65000 (buyback) 8-Nov-16 7.49% 2017 -7.20050 (buyback) 8-Nov-16 8.07% 2017(Jul) -42.77238 (buyback) 8-Nov-16 7.99% 2017 -20.17424 (buyback) 8-Nov-16 7.46% 2017 -52.09758 (buyback) 25-Oct-16 8.07% 2017 -20.10850 (buyback) 25-Oct-16 7.49% 2017 -50.08782 (buyback) 25-Oct-16 8.07% 2017(Jul) -34.32859 (buyback) 25-Oct-16 7.99% 2017 -22.58606 (buyback) 25-Oct-16 7.46% 2017 -57.49650 (buyback) ------------------------------------------------------------------------------------ Issue date is April 1, 2016. Market borrowing programme for the year 2016/17 is 6.23 trillion rupees For a look at the indicative borrowings calendar for the of the fiscal year JANUARY 2017-MARCH 2017, double-click on .