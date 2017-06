Feb 9 The Indian government plans to raise 5.69 trillion rupees through market borrowings in the fiscal year 2012/13 Which starts April 1, the central bank said. The budgeted gross government borrowing for 2012/13 stands at 5.69 trillion rupees which includes government securities. So far in the financial year the gross market borrowing stands at 6614.6355 billion rupees which includes 5460.00 billion rupees borrowed through 138 Bond issues and includes 1154.636 billion rupees through 23 Treasury Bill issues. This is 95.90 percent of the gross amount.(Does not include T-Bill) The following are details of the borrowings so far: -------------------------------------------------------------- Sale/ Bond Issued Cut-off Weighted Devolvement auction/ amount price average RBI/Primary placement (rupees (rupees/ (rupees/ dealers date in bln) yield %) yield %) (bln rupees) -------------------------------------------------------------- Feb 08 8.07% 2017(JUL)30 100.71/7.8722 100.73 NIL/NIL Feb 08 8.15% 2022 60 101.78/7.8745 101.82 NIL/NIL Feb 08 8.97% 2030 30 108.56/8.0547 108.60 NIL/NIL Feb 01 8.12% 2020 30 101.12/7.9228 101.19 NIL/NIL Feb 01 8.20% 2025 60 101.32/8.0298 101.36 NIL/NIL Feb 01 8.30% 2042 30 101.83/8.1349 101.98 NIL/NIL Jan 18 8.07% 2017(JUL)30 100.90/7.8247 100.92 NIL/NIL Jan 18 8.33% 2026 60 103.44/7.9096 103.48 NIL/NIL Jan 18 8.97% 2030 30 109.15/7.9974 109.20 NIL/NIL Dec 28 8.12% 2020 30 100.24/8.0771 100.24 NIL/NIL Dec 28 8.20% 2025 60 100.12/8.1820 100.12 NIL/NIL Dec 28 8.30% 2042 30 - /8.3000 8.30 NIL/NIL Dec 21 8.07% 2017(JUL)30 99.84/8.1119 99.84 NIL/NIL Dec 21 8.15% 2022 60 99.98/8.1522 99.98 NIL/NIL Dec 21 8.97% 2030 30 105.80/8.3402 105.80 NIL/NIL Dec 07 8.12% 2020 40 - /8.1200 8.12 NIL/NIL Dec 07 8.20% 2025 60 99.71/8.2345 99.71 NIL/NIL Dec 07 8.83% 2041 20 104.65/8.3998 104.65 NIL/NIL Nov 30 8.07% 2017(JUL)30 99.63/8.1654 99.63 NIL/NIL Nov 30 8.33% 2026 70 100.39/8.2800 100.39 NIL/NIL Nov 30 8.97% 2030 30 105.38/8.3856 105.38 NIL/NIL Nov 23 8.19% 2020 30 99.71/8.2414 99.71 NIL/NIL Nov 23 8.20% 2025 70 98.90/8.3388 98.90 NIL/NIL Nov 23 8.83% 2041 30 103.51/8.5017 103.51 NIL/NIL Nov 16 8.07% 2017(JUL)40 99.60/8.1717 99.60 NIL/NIL Nov 16 8.15% 2022 60 99.67/8.1991 99.67 NIL/NIL Nov 16 8.97% 2030 30 105.44/8.3792 105.44 NIL/NIL Nov 09 8.19% 2020 30 99.80/8.2239 99.80 NIL/NIL Nov 09 8.20% 2025 70 99.29/8.2887 99.29 NIL/NIL Nov 09 8.83% 2041 30 104.33/8.4275 104.33 NIL/NIL Nov 02 8.07% 2017(JUL)30 99.61/8.1676 99.61 NIL/NIL Nov 02 8.33% 2026 70 100.15/8.3090 100.15 NIL/NIL Nov 02 8.97% 2030 30 105.27/8.3969 105.27 NIL/NIL Oct 19 8.19% 2020 30 100.16/8.1565 100.16 NIL/NIL Oct 19 8.20% 2025 70 100.07/8.1898 100.07 NIL/NIL Oct 19 8.83% 2041 30 105.20/8.3500 105.20 NIL/NIL Oct 12 8.07% 2017(JUL)30 99.71/8.1401 99.71 NIL/NIL Oct 12 8.15% 2022 70 99.79/8.1792 99.79 NIL/NIL Oct 12 8.97% 2030 30 105.33/8.3908 105.33 NIL/NIL Oct 05 8.19% 2020 30 99.93/8.1992 99.93 NIL/NIL Oct 05 8.20% 2025 70 99.91/8.2107 99.91 NIL/NIL Oct 05 8.83% 2041 30 104.37/8.4235 104.37 NIL/NIL Sep 28 8.07% 2017(JUL)40 99.55/8.1809 99.55 NIL/NIL Sep 28 8.33% 2026 60 100.81/8.2281 100.81 NIL/NIL Sep 28 8.97% 2030 30 105.05/8.4202 105.05 NIL/NIL Sep 28 8.33% 2036 20 98.66/8.4599 98.66 NIL/NIL Sep 21 8.19% 2020 40 99.66/8.2493 99.66 NIL/NIL Sep 21 8.28% 2032 20 97.17/8.5805 97.17 NIL/NIL Sep 21 8.83% 2041 20 103.00/8.5471 103.00 NIL/NIL Sep 21 8.20% 2025 70 - /8.2000 8.20 NIL/NIL Sep 07 8.07% 2017(JUL)40 99.42/8.2135 99.42 NIL/NIL Sep 07 8.15% 2022 70 99.71/8.1907 99.71 NIL/NIL Sep 07 8.97% 2030 30 103.50/8.5842 103.50 NIL/6.33034 Sep 07 8.33% 2036 20 97.87/8.5387 97.87 NIL/NIL Aug 31 8.19% 2020 40 99.17/8.3401 99.17 NIL/NIL Aug 31 8.33% 2026 70 99.45/8.3957 99.45 NIL/NIL Aug 31 8.28% 2032 20 97.19/8.5787 97.19 NIL/NIL Aug 31 8.83% 2041 20 102.22/8.6188 102.22 NIL/NIL Aug 24 8.07% 2017(JUL)40 99.51/8.1901 99.51 NIL/NIL Aug 24 8.15% 2022 60 99.62/8.2042 99.62 NIL/NIL Aug 24 8.97% 2030 30 103.74/8.5590 103.74 NIL/NIL Aug 24 8.33% 2036 20 97.51/8.5749 97.51 NIL/NIL Aug 17 8.19% 2020 40 99.30/8.3161 99.30 NIL/NIL Aug 17 8.33% 2026 70 99.27/8.4183 99.27 NIL/NIL Aug 17 8.28% 2032 20 97.05/8.5943 97.05 NIL/NIL Aug 17 8.83% 2041 20 101.89/8.6495 101.89 NIL/NIL Aug 10 8.07% 2017(JUL)40 99.75/8.1295 99.75 NIL/NIL Aug 10 8.15% 2022 60 99.86/8.1682 99.86 NIL/NIL Aug 10 8.97% 2030 30 104.12/8.5193 104.12 NIL/NIL Aug 10 8.33% 2036 20 97.47/8.5790 97.47 NIL/NIL Aug 03 8.19% 2020 40 99.43/8.2927 99.43 NIL/NIL Aug 03 8.33% 2026 70 99.52/8.3877 99.52 NIL/NIL Aug 03 8.28% 2032 20 97.19/8.5786 97.19 NIL/NIL Aug 03 8.83% 2041 20 101.90/8.6489 101.90 NIL/NIL Jul 27 8.07% 2017(JUL)40 100.03/8.0600 100.03 NIL/NIL Jul 27 8.15% 2022 60 100.22/8.1148 100.22 NIL/NIL Jul 27 8.97% 2030 30 104.70/8.4590 104.70 NIL/NIL Jul 27 8.33% 2036 20 97.80/8.5458 97.80 NIL/NIL Jul 20 8.19% 2020 40 100.34/8.1279 100.34 NIL/NIL Jul 20 8.33% 2026 70 101.06/8.2004 101.06 NIL/NIL Jul 20 8.28% 2032 20 98.29/8.4593 98.29 NIL/NIL Jul 20 8.83% 2041 20 102.77/8.5691 102.77 NIL/NIL Jul 13 8.07% 2017(JUL)40 100.25/8.0067 100.25 NIL/NIL Jul 13 8.15% 2022 60 100.30/8.1035 100.30 NIL/NIL Jul 13 8.97% 2030 30 104.35/8.4965 104.35 NIL/NIL Jul 13 8.33% 2036 30 97.36/8.5904 97.36 NIL/NIL Jul 06 8.19% 2020 40 99.90/8.2075 99.90 NIL/NIL Jul 06 8.28% 2032 20 97.45/8.5489 97.45 NIL/NIL Jul 06 8.83% 2041 30 101.91/8.6488 101.91 NIL/NIL Jul 06 8.33% 2026 60 - /8.3300 8.33 NIL/NIL Jun 29 8.15% 2022 70 99.85/8.1710 99.85 NIL/NIL Jun 29 8.97% 2030 20 103.75/8.5605 103.75 NIL/NIL Jun 29 8.33% 2036 20 97.20/8.6069 97.20 NIL/NIL Jun 29 8.07% 2017(JUL)40 - /8.0700 8.07 NIL/NIL Jun 22 8.19% 2020 40 100.10/8.1705 100.10 NIL/NIL Jun 22 9.15% 2024 70 105.95/8.3672 105.95 NIL/NIL Jun 22 8.28% 2027 20 98.48/8.4568 98.48 NIL/NIL Jun 22 8.83% 2041 20 102.13/8.6290 102.13 NIL/NIL Jun 08 8.24% 2018 30 100.10/8.2146 100.10 NIL/NIL Jun 08 8.97% 2030 30 104.48/8.4853 104.48 NIL/NIL Jun 08 8.33% 2036 20 97.85/8.5420 97.85 NIL/NIL Jun 08 8.15% 2022 70 - /8.1500 8.15 NIL/NIL Jun 01 8.83% 2041 20 101.10/8.7253 101.10 NIL/NIL Jun 01 8.28% 2032 20 96.52/8.6487 96.52 NIL/NIL Jun 01 9.15% 2024 70 105.45/8.4332 105.45 NIL/NIL Jun 01 8.19% 2020 40 99.27/8.3186 99.27 NIL/NIL May 25 8.24% 2018 40 98.94/8.4690 98.94 NIL/NIL May 25 8.79% 2021 60 101.70/8.5229 101.70 NIL/NIL May 25 8.28% 2027 20 95.83/8.7778 95.83 NIL/NIL May 25 8.33% 2036 30 94.35/8.9034 94.35 NIL/NIL May 18 8.19% 2020 40 98.60/8.4388 98.60 NIL/NIL May 18 9.15% 2024 70 104.67/8.5341 104.67 NIL/NIL May 18 8.97% 2030 20 101.35/8.8200 101.35 NIL/NIL May 18 8.83% 2041 20 99.01/8.9246 99.01 NIL/NIL May 11 8.24% 2018 40 98.52/8.5611 98.52 NIL/NIL May 11 8.79% 2021 70 101.43/8.5663 101.43 NIL/NIL May 11 8.28% 2027 20 95.09/8.8693 95.09 NIL/NIL May 11 8.33% 2036 20 93.94/8.9462 93.94 NIL/NIL May 04 8.19% 2020 40 98.05/8.5373 98.05 NIL/NIL May 04 9.15% 2024 80 103.25/8.7179 103.25 NIL/NIL May 04 8.97% 2030 30 100.45/8.9185 100.45 NIL/NIL May 04 8.83% 2041 30 98.31/8.9926 98.31 NIL/NIL Apr 27 8.24% 2018 40 98.16/8.6398 98.16 NIL/NIL Apr 27 8.79% 2021 70 101.00/8.6332 101.00 NIL/NIL Apr 27 8.28% 2027 20 95.45/8.8242 95.45 NIL/NIL Apr 27 8.33% 2036 30 93.82/8.9583 93.82 NIL/NIL Apr 20 8.19% 2020 40 98.60/8.4364 98.60 NIL/NIL Apr 20 9.15% 2024 70 104.97/8.4973 104.97 NIL/NIL Apr 20 8.97% 2030 20 101.85/8.7648 101.85 NIL/NIL Apr 20 8.83% 2041 30 100.20/8.8091 100.20 NIL/NIL Apr 13 8.24% 2018 40 98.51/8.5614 98.51 NIL/NIL Apr 13 8.79% 2021 70 102.09/8.4653 102.09 NIL/NIL Apr 13 8.28% 2027 20 96.16/8.7366 96.16 NIL/NIL Apr 13 8.33% 2036 20 95.30/8.8009 95.30 NIL/NIL Apr 03 8.19% 2020 40 96.80/8.7619 96.80 NIL/3.1920 Apr 03 9.15% 2024 80 102.31/8.8402 102.31 NIL/NIL Apr 03 8.97% 2030 30 99.70/9.0010 99.70 NIL/8.7596 Apr 03 8.83% 2041 30 97.65/9.0571 97.65 NIL/NIL ---------------------------------------------------------------- Total raised through bonds so far (in bln rupees) ...5460.00 ---------------------------------------------------------------- The following are details of 364-day treasury bills issued so far in 2012/13 through auctions: ---------------------------------------------------------------- Auction Issued Cut-off price/ Devolvement date amount yield at cut-off RBI/Primary (rupees in (rupees/percent) dealers bln) (bln rupees) ---------------------------------------------------------------- Feb 06 50.000 92.71/7.8848 NIL Jan 23 50.000 92.75/7.8382 NIL Jan 09 50.080 92.74/7.8498 NIL Dec 26 50.000 92.60/8.0133 NIL Dec 12 50.065 92.57/8.0484 NIL Nov 27 50.530 92.52/8.1069 NIL Nov 12 50.000 92.52/8.1069 NIL Oct 31 50.000 92.52/8.1069 NIL Oct 17 50.000 92.64/7.9666 NIL Oct 03 50.000 92.61/8.0016 NIL Sep 20 50.000 92.56/8.0601 NIL Sep 05 50.065 92.54/8.0835 NIL Aug 22 50.000 92.51/8.1187 NIL Aug 08 50.073 92.56/8.0601 NIL Jul 25 50.000 92.63/7.9782 NIL Jul 11 50.065 92.56/8.0601 NIL Jun 27 50.000 92.51/8.1187 NIL Jun 13 53.758 92.76/7.8265 NIL May 30 50.000 92.37/8.2830 NIL May 16 50.000 92.36/8.2947 NIL May 02 50.000 92.35/8.3065 NIL Apr 18 50.000 92.47/8.1656 NIL Apr 04 50.000 92.32/8.3417 NIL ---------------------------------------------------------------------- Total raised through 364-day t-bills (in bln rupees) 1154.636 ---------------------------------------------------------------------- The following are details of G sec buys by RBI under OMO so far in 2012/13 through auctions: ---------------------------------------------------------------------- Auction Bond Notified Bids Cut off price Weighted avg date amount Accepted price yield% price Yield% (in bln rupees) ------------------------------------------------------------------------- Jan 04 8.08% 2022 80 18.50 100.23 8.0436 100.19 8.0499 Jan 04 8.20% 2025 11.80 101.44 8.0148 101.42 8.0168 Jan 04 8.26% 2027 48.15 101.44 8.0888 101.31 8.1040 Dec 28 8.07% 2017A 80 15.84 100.05 8.0562 100.03 8.0623 Dec 28 8.15% 2022 31.09 100.31 8.1012 100.28 8.1059 Dec 28 8.26% 2027 32.06 99.78 8.2848 99.70 8.2943 Dec 21 8.24% 2018 80 21.31 100.34 8.1557 100.25 8.1761 Dec 21 8.19% 2020 33.41 100.04 8.1808 100.02 8.1846 Dec 21 8.33% 2026 24.40 100.72 8.2400 100.70 8.2426 Dec 11 8.07% 2017A 120 3.66 99.82 8.1158 99.82 8.1158 Dec 11 8.19% 2020 34.47 100.04 8.1801 100.03 8.1819 Dec 11 8.13% 2022 60.17 99.18 8.2508 99.13 8.2585 Dec 11 8.33% 2026 17.74 100.63 8.2507 100.61 8.2531 Dec 04 8.24% 2018 120 NA NA NA NA NA Dec 04 8.19% 2020 63.12 99.95 8.1967 99.92 8.2030 Dec 04 8.15% 2022 9.09 99.89 8.1664 99.88 8.1672 Dec 04 8.28% 2027 44.21 99.60 8.3251 99.48 8.3398 Jun 22 8.24% 2018 120 18.69 100.23 8.1855 100.14 8.2060 Jun 22 8.79% 2021 58.45 103.00 8.3200 102.96 8.3265 Jun 22 8.97% 2030 34.03 104.18 8.5157 104.08 5.5260 Jun 22 8.28% 2032 1.71 97.75 8.5160 97.68 8.5241 Jun 12 8.19% 2020 120 45.55 100.23 8.1466 100.18 8.1560 Jun 12 8.79% 2021 56.53 103.06 8.3124 103.02 8.3192 Jun 12 8.08% 2022 9.93 98.19 8.3457 98.12 8.3556 Jun 12 7.35% 2024 0.05 93.00 8.2798 93.00 8.2802 May 25 8.19% 2020 120 43.84 98.84 8.3959 98.77 8.4080 May 25 9.15% 2024 49.79 104.73 8.5255 104.70 8.5297 May 25 8.26% 2027 0.28 96.00 8.7384 96.00 8.7388 May 25 8.97% 2030 18.03 101.95 8.7550 101.87 8.7638 May 18 8.24% 2018 120 27.63 99.00 8.4557 98.93 8.4709 May 18 8.79% 2021 62.84 101.88 8.4960 101.83 8.5030 May 18 8.08% 2022 NA NA NA NA NA May 18 8.28% 2027 20.81 96.01 8.7554 95.97 8.7601 May 11 8.19% 2020 120 47.92 98.67 8.4254 98.55 8.4473 May 11 9.15% 2024 44.97 104.35 8.5760 104.27 8.5864 May 11 8.97% 2030 4.68 101.30 8.8252 101.25 8.8305 May 11 8.28% 2032 NIL NA NA NA NA Mar 30 7.99% 2017 100 2.34 97.50 8.5850 97.50 8.5855 Mar 30 7.83% 2018 26.77 96.86 8.5063 96.77 8.5259 Mar 30 8.79% 2021 16.17 101.76 8.5157 101.71 8.5232 Mar 30 8.08% 2022 NIL NA NA NA NA ---------------------------------------------------------------------- Total buys .. 1180.00 1060.04 ---------------------------------------------------------------------- Issue date is April 1, 2012. 