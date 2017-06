Dec 12 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Nov 21 to Nov 25, 2011 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- Nov 21 2,356 1,904 800 411 334 243 22 2,500 2,197 783 259 162 113 23 2,209 2,193 1,260 211 158 178 24 1,315 1,265 942 232 195 143 25 2,724 2,227 1,836 257 428 511 -------------------------------------------------------------- 11,104 9,786 5,621 1,370 1,277 1,188 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- Nov 21 8,781 6,872 1,287 3,533 1,588 131 22 6,915 6,744 1,106 2,626 2,281 294 23 7,875 6,619 506 3,065 1,581 118 24 6,289 4,456 639 2,311 1,473 49 25 8,521 6,003 511 2,792 2,278 290 -------------------------------------------------------------- 38,381 30,694 4,049 14,327 9,201 882 -------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- Nov 21 2,397 2,635 657 416 225 284 22 2,275 2,946 604 274 221 128 23 2,322 2,475 781 213 159 183 24 1,149 2,076 698 232 270 142 25 3,588 2,245 1,026 294 446 497 -------------------------------------------------------------- 11,731 12,377 3,766 1,429 1,321 1,234 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- Nov 21 8,185 7,338 1,035 3,501 1,309 122 22 6,547 7,720 1,450 2,637 2,226 305 23 7,347 6,634 949 2,905 1,577 113 24 6,058 4,547 817 2,238 1,426 67 25 7,668 6,305 519 2,774 2,233 271 -------------------------------------------------------------- 35,805 32,544 4,770 14,055 8,771 878 -------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 52.4238 rupees source RBI reference rate .