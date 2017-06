Apr 10 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Mar 19 to Mar 23, 2012 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- Mar 19 2,382 621 345 276 235 171 20 2,928 621 1,461 330 242 174 21 2,496 1,021 614 275 199 222 22 3,279 1,918 484 187 190 199 -------------------------------------------------------------- 11,085 4,181 2,904 1,068 866 766 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- Mar 19 6,145 6,313 425 2,719 1,962 287 20 6,148 6,312 742 2,971 1,552 224 21 5,864 9,498 878 3,302 1,593 202 22 6,974 8,819 1,951 3,953 1,806 188 -------------------------------------------------------------- 25,131 30,942 3,996 12,945 6,913 901 -------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- Mar 19 2,463 1,179 267 280 267 190 20 2,197 2,803 356 333 293 174 21 2,225 1,882 572 275 266 226 22 3,585 2,033 657 189 195 184 -------------------------------------------------------------- 10,470 7,897 1,852 1,077 1,021 774 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- Mar 19 5,675 6,672 605 2,823 1,838 292 20 5,905 6,841 983 3,029 1,596 227 21 5,235 9,730 1,113 3,268 1,584 229 22 5,986 8,535 2,316 3,738 1,727 189 -------------------------------------------------------------- 22,801 31,778 5,017 12,858 6,745 937 -------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 51.2765 rupees source RBI reference rate . Note:- (23/03/2012- being holiday on account of Gudi Padwa)