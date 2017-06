Jun 15 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from May 28 to Jun 01, 2012 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- May/Jun 28 1,340 829 932 419 196 199 29 3,060 1,689 940 476 136 263 30 2,671 1,281 714 567 440 532 31 2,550 1,402 843 328 407 548 01 2,625 579 394 132 134 182 -------------------------------------------------------------- 12,246 5,780 3,823 1,922 1,313 1,724 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- May/Jun 28 4,982 3,815 589 2,484 784 53 29 8,214 8,350 780 3,969 1,516 105 30 6,956 9,123 526 4,603 1,411 144 31 6,567 6,503 591 3,579 1,352 204 01 6,480 7,880 921 2,578 612 238 -------------------------------------------------------------- 33,199 35,671 3,407 17,213 5,675 744 -------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- May/Jun 28 1,043 1,655 409 422 188 202 29 3,276 1,694 1,025 442 126 259 30 2,202 1,844 867 577 445 533 31 2,216 1,798 1,477 327 382 544 01 6,729 1,497 329 126 120 191 -------------------------------------------------------------- 15,466 8,488 4,107 1,894 1,261 1,729 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- May/Jun 28 4,353 4,474 980 2,489 660 53 29 7,753 8,936 892 4,038 1,526 53 30 6,792 10,674 838 4,684 1,314 142 31 5,835 7,086 553 3,567 1,604 200 01 6,230 9,311 1,012 2,581 666 244 -------------------------------------------------------------- 30,963 40,481 4,275 17,359 5,770 692 -------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 55.7630 rupees source RBI reference rate .