May 6 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Apr 08 to Apr 12, 2013 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- Apr 08 2,101 1,141 765 545 266 470 09 2,116 1,241 859 200 195 165 10 2,279 1,442 958 250 244 150 12 3,582 875 881 291 232 233 -------------------------------------------------------------- 10,078 4,699 3,463 1,286 937 1,018 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- Apr 08 7,255 7,917 711 4,345 1,572 60 09 7,370 8,670 1,331 4,259 916 111 10 6,957 8,372 1,301 4,307 2,115 43 12 8,070 8,695 541 3,879 2,615 57 -------------------------------------------------------------- 29,652 33,654 3,884 16,790 7,218 271 -------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- Apr 08 2,402 1,865 572 547 244 476 09 2,616 1,349 614 200 182 174 10 2,384 1,655 1,056 250 214 146 12 3,146 1,665 668 195 233 231 -------------------------------------------------------------- 10,548 6,534 2,910 1,192 873 1,027 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- Apr 08 7,472 9,012 648 4,378 1,714 65 09 7,051 10,135 1,747 4,236 1,000 94 10 6,729 9,115 1,580 4,390 2,241 41 12 8,133 9,584 541 3,797 1,418 65 -------------------------------------------------------------- 29,385 37,846 4,516 16,801 6,373 265 -------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 53.9495 rupees source RBI reference rate . Note : 11-04-2013 being a holiday on account of Gudi Padwa