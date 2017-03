Jun 28 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from May 27 to May 31, 2013 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- May 27 1,306 958 276 406 73 52 28 2,649 2,038 1,244 427 289 274 29 3,870 3,772 1,365 1,055 485 409 30 3,121 1,458 535 646 594 614 31 3,515 3,233 805 663 288 447 -------------------------------------------------------------- 14,461 11,459 4,225 3,197 1,729 1,796 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- May 27 4,826 2,632 440 1,986 524 19 28 6,713 6,680 528 4,219 1,730 59 29 10,174 6,929 670 6,446 2,233 178 30 9,474 7,125 352 5,172 1,472 141 31 13,081 8,634 539 4,813 1,858 252 -------------------------------------------------------------- 44,268 32,000 2,529 22,636 7,817 649 -------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- May 27 1,022 829 512 406 72 49 28 2,865 2,970 738 423 295 276 29 2,663 3,210 2,601 1,053 485 406 30 2,911 1,679 1,204 663 593 606 31 3,394 2,726 1,402 664 287 432 -------------------------------------------------------------- 12,855 11,414 6,457 3,209 1,732 1,769 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- May 27 4,638 2,909 706 2,005 506 13 28 6,625 6,760 425 4,225 1,656 54 29 9,936 8,098 1,052 6,491 2,142 174 30 9,217 8,656 317 5,194 1,395 145 31 12,536 9,346 1,055 4,844 1,814 240 -------------------------------------------------------------- 42,952 35,769 3,555 22,759 7,513 626 -------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 59.6995 rupees source RBI reference rate .