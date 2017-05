Jul 1 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from May 20 to May 24, 2013 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- May 20 2,202 1,555 333 715 138 143 21 2,488 1,267 395 374 212 248 22 2,878 1,978 458 394 180 133 23 2,937 1,796 482 427 349 324 24 2,679 1,499 360 202 138 111 -------------------------------------------------------------- 13,184 8,095 2,028 2,112 1,017 959 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- May 20 8,187 5,195 344 2,766 948 41 21 7,422 4,811 546 3,377 1,076 35 22 9,410 6,370 434 3,029 950 45 23 8,708 7,303 1,160 4,631 1,123 356 24 7,131 6,940 280 2,900 806 95 -------------------------------------------------------------- 40,858 30,619 2,764 16,703 4,903 572 -------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- May 20 2,934 990 807 714 139 159 21 2,122 1,260 616 377 209 241 22 2,094 1,777 1,039 398 180 141 23 2,288 2,029 835 430 354 321 24 2,982 1,205 593 192 134 112 -------------------------------------------------------------- 12,420 7,261 3,890 2,111 1,016 974 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- May 20 7,841 5,820 470 2,757 904 42 21 6,985 5,924 785 3,387 1,015 33 22 8,850 8,004 736 3,035 892 54 23 8,228 7,841 1,835 4,637 1,095 374 24 6,841 7,450 392 2,918 764 96 -------------------------------------------------------------- 38,745 35,039 4,218 16,734 4,670 599 -------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 59.1490 rupees source RBI reference rate .