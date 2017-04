Sep 12 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Aug 05 to Aug 08 2013 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Aug 05 2,128 1,117 434 336 166 126 06 2,400 1,798 421 214 123 90 07 2,265 1,328 590 236 266 186 08 1,808 1,207 551 104 215 178 ---------------------------------------------------------------- 8,601 5,450 1,996 890 770 580 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Aug 05 6,166 4,431 428 3,359 1,778 128 06 7,247 6,054 502 3,055 829 171 07 6,543 5,326 334 3,774 1,185 74 08 5,036 5,021 433 2,565 1,665 88 ---------------------------------------------------------------- 24,992 20,832 1,697 12,753 5,457 461 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Aug 05 2,451 1,265 789 331 168 121 06 2,656 1,490 809 220 120 84 07 2,560 1,353 859 236 259 181 08 2,020 701 629 104 216 176 ---------------------------------------------------------------- 9,687 4,809 3,086 891 763 562 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Aug 05 5,495 4,204 722 3,347 1,784 136 06 6,639 6,029 822 3,055 888 171 07 6,290 5,502 671 3,755 1,186 66 08 5,270 4,941 496 2,554 1,699 81 ---------------------------------------------------------------- 23,694 20,676 2,711 12,711 5,557 454 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 63.9035 rupees source RBI reference rate . Note: (09-08-2013 being a holiday on account of Ramzan Id)