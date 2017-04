Jan 27 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Jan 06 to Jan 10, 2014 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jan 06 1,743 1,542 938 550 316 297 07 1,667 1,284 887 208 77 69 08 1,750 995 631 270 179 194 09 1,855 864 242 200 539 364 10 2,254 958 730 81 385 368 ---------------------------------------------------------------- 9,269 5,643 3,428 1,309 1,496 1,292 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jan 06 5,801 7,117 320 2,996 2,106 45 07 6,639 7,226 378 2,618 905 69 08 5,689 8,039 1,097 2,710 915 85 09 5,590 7,714 932 2,655 852 427 10 6,828 7,319 1,174 2,433 1,050 158 ---------------------------------------------------------------- 30,547 37,415 3,901 13,412 5,828 784 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jan 06 1,817 1,582 1,224 546 312 294 07 1,638 1,435 1,013 207 82 71 08 1,833 1,667 634 272 183 192 09 2,006 988 510 194 558 363 10 2,093 1,879 925 80 399 377 ---------------------------------------------------------------- 9,387 7,551 4,306 1,299 1,534 1,297 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jan 06 5,530 7,543 404 2,996 2,200 39 07 6,466 7,607 606 2,613 893 71 08 5,373 8,630 1,059 2,710 988 92 09 5,301 7,827 954 2,646 993 426 10 6,383 6,414 1,251 2,461 1,108 161 ---------------------------------------------------------------- 29,053 38,021 4,274 13,426 6,182 789 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 62.1770 rupees source RBI reference rate .