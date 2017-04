Feb 17 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Jan 27 to Jan 31, 2014 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jan 27 2,288 2,471 1,172 667 180 295 28 2,293 2,020 609 209 278 263 29 2,839 1,692 1,572 212 384 368 30 3,108 1,996 596 137 711 663 31 2,707 1,624 1,343 396 415 461 ---------------------------------------------------------------- 13,235 9,803 5,292 1,621 1,968 2,050 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jan 27 9,199 6,131 377 2,751 1,796 112 28 7,929 6,985 507 2,686 1,088 67 29 8,463 6,592 723 2,610 2,150 116 30 7,960 7,554 1,011 3,538 1,635 184 31 7,875 9,401 1,214 3,390 1,880 258 ---------------------------------------------------------------- 41,426 36,663 3,832 14,975 8,549 737 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Jan 27 2,594 2,272 1,615 663 180 192 28 2,322 1,548 1,615 209 306 247 29 1,948 2,451 1,788 211 386 371 30 2,561 1,824 1,370 136 741 664 31 2,141 2,136 2,032 391 437 469 ---------------------------------------------------------------- 11,566 10,231 8,420 1,610 2,050 1,943 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Jan 27 8,484 5,477 901 2,739 1,775 109 28 7,713 6,743 552 2,677 1,045 77 29 8,141 6,517 573 2,589 2,079 120 30 7,839 8,252 1,439 3,559 1,537 171 31 7,856 9,819 1,131 3,361 1,779 238 ---------------------------------------------------------------- 40,033 36,808 4,596 14,925 8,215 715 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 61.9495 rupees source RBI reference rate .