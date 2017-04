Jun 6 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from May 12 to May 16, 2014 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- May 12 2,945 3,982 391 484 196 185 13 2,947 2,703 480 267 137 211 15 4,971 3,410 672 582 315 357 16 3,410 3,325 868 201 304 148 ---------------------------------------------------------------- 14,273 13,420 2,411 1,534 952 901 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- May 12 9,014 8,154 1,422 2,234 1,329 100 13 8,912 7,384 899 2,919 1,434 55 15 11,261 9,259 945 3,165 1,771 112 16 9,009 8,861 1,563 1,709 1,193 228 ---------------------------------------------------------------- 38,196 33,658 4,829 10,027 5,727 495 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- May 12 2,811 1,696 2,479 479 184 185 13 2,968 1,442 1,045 275 138 211 15 4,064 1,996 1,692 574 320 345 16 3,612 2,375 1,888 202 308 149 ---------------------------------------------------------------- 13,455 7,509 7,104 1,530 950 890 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- May 12 9,260 7,488 2,040 2,205 1,352 100 13 8,761 6,880 1,947 2,959 1,567 46 15 11,868 9,152 1,866 3,201 1,546 105 16 9,257 9,699 1,457 1,699 1,198 229 ---------------------------------------------------------------- 39,146 33,219 7,310 10,064 5,663 480 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 59.2973 rupees source RBI reference rate . Note : (14-05-2014 being a holiday on account of Buddha Pournima)