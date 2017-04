Sep 16 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Aug 25 to Aug 29, 2014 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Aug 25 2,092 1,498 615 327 181 153 26 3,126 1,193 1,190 216 376 375 27 2,782 1,929 1,279 241 222 172 28 3,638 2,131 2,022 245 422 301 ---------------------------------------------------------------- 11,638 6,751 5,106 1,029 1,201 1,001 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Aug 25 6,865 6,803 599 2,162 2,416 29 26 8,835 8,644 1,002 2,518 1,935 28 27 7,401 8,089 1,000 2,923 2,820 63 28 10,379 8,977 441 2,604 2,062 231 ---------------------------------------------------------------- 33,480 32,513 3,042 10,207 9,233 351 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Aug 25 2,736 1,744 950 330 185 148 26 3,787 1,960 1,357 218 428 347 27 2,737 1,951 1,565 242 258 231 28 3,561 1,983 2,163 246 402 351 ---------------------------------------------------------------- 12,821 7,638 6,035 1,036 1,273 1,077 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Aug 25 6,832 6,611 526 2,153 2,509 21 26 8,585 7,655 901 2,461 1,857 27 27 7,239 7,877 1,240 2,861 2,784 74 28 9,877 9,102 1,029 2,602 2,050 218 ---------------------------------------------------------------- 32,533 31,245 3,696 10,077 9,200 340 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 60.9945 rupees source RBI reference rate . (29-08-2014 being a holiday on account of Ganesh Chaturthi)