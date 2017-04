Dec 5 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Nov 03 to Nov 07, 2014 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Nov 03 2,334 1,405 235 490 452 425 05 3,525 1,787 230 474 437 407 07 3,831 2,358 598 464 551 418 ---------------------------------------------------------------- 9,690 5,550 1,063 1,428 1,440 1,250 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Nov 03 7,151 9,775 611 3,638 1,679 105 05 8,767 10,177 970 4,164 1,420 116 07 10,424 8,609 949 3,792 1,661 234 ---------------------------------------------------------------- 26,342 28,561 2,530 11,594 4,760 455 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Nov 03 2,774 1,313 889 491 451 421 05 3,068 1,806 1,168 474 505 374 07 3,613 1,696 1,776 465 554 399 ---------------------------------------------------------------- 9,455 4,815 3,833 1,430 1,510 1,194 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Nov 03 6,968 8,756 786 3,638 1,703 92 05 8,774 8,575 1,212 4,166 1,545 134 07 10,321 9,320 1,175 3,832 1,616 225 ---------------------------------------------------------------- 26,063 26,651 3,173 11,636 4,864 451 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 61.8771 rupees source RBI reference rate . (04-11-2014 & 06-11-2014 being holidays on account of Muharram & Guru Nanak Jayanti respectively)