Dec 10 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Nov 10 to Nov 14, 2014 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ------------------------------------------------------------ Nov 10 2,520 1,102 438 548 489 599 11 1,761 934 317 202 323 295 12 2,373 1,649 364 346 287 229 13 3,467 1,591 321 224 547 502 14 2,678 1,716 327 348 315 356 ------------------------------------------------------------ 12,799 6,992 1,767 1,668 1,961 1,981 ------------------------------------------------------------ Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ------------------------------------------------------------ Nov 10 2,772 1,076 1,086 548 460 622 11 1,354 1,349 555 204 322 292 12 2,234 700 1,335 347 287 243 13 3,832 1,822 1,267 206 536 495 14 2,947 1,579 894 337 324 346 ------------------------------------------------------------ 13,139 6,526 5,137 1,642 1,929 1,998 ------------------------------------------------------------ SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ------------------------------------------------------------ Nov 10 7,999 7,379 941 3,138 1,813 53 11 5,527 4,358 653 4,040 392 30 12 4,779 7,189 493 3,796 1,149 140 13 7,638 9,089 1,198 3,215 1,890 21 14 7,749 7,404 883 4,077 2,242 79 ------------------------------------------------------------ 33,692 35,419 4,168 18,266 7,486 323 ------------------------------------------------------------ Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ------------------------------------------------------------ Nov 10 7,349 7,427 981 3,181 1,860 53 11 5,461 4,734 500 4,047 345 28 12 4,920 7,422 477 3,794 1,296 200 13 7,740 9,210 857 3,250 1,904 69 14 7,895 7,421 653 4,019 2,269 77 ------------------------------------------------------------ 33,365 36,214 3,468 18,291 7,674 427 ------------------------------------------------------------ Spot rate : 1$ = 61.9500 rupees source RBI reference rate .