Dec 26 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Dec 08 to Dec 12, 2014 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Dec 08 2,864 744 195 439 503 398 09 2,141 755 165 248 525 243 10 2,496 2,218 737 659 1,257 1,368 11 2,239 1,880 421 342 844 907 12 2,280 1,501 491 488 1,177 1,016 ---------------------------------------------------------------- 12,020 7,098 2,009 2,176 4,306 3,932 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Dec 08 6,357 5,536 348 3,091 1,637 57 09 5,959 5,597 216 5,293 950 138 10 6,823 6,411 356 4,544 1,701 54 11 8,270 10,107 496 6,094 1,255 103 12 8,225 7,532 584 4,987 1,463 114 ---------------------------------------------------------------- 35,634 35,183 2,000 24,009 7,006 466 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Dec 08 2,513 1,186 388 427 498 399 09 1,768 772 391 247 513 245 10 2,976 1,190 1,545 657 1,255 1,394 11 2,169 1,213 634 362 840 919 12 2,456 1,300 463 488 1,178 1,058 ---------------------------------------------------------------- 11,882 5,661 3,421 2,181 4,284 4,015 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Dec 08 5,898 6,733 865 3,062 1,395 54 09 5,975 6,344 344 5,299 915 136 10 6,585 6,637 431 4,552 1,588 54 11 8,086 10,680 654 6,157 1,173 102 12 7,784 8,402 877 5,000 1,400 113 ---------------------------------------------------------------- 34,328 38,796 3,171 24,070 6,471 459 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 63.4614 rupees source RBI reference rate .