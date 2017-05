Jan 16 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Dec 29,2014 to Jan 01, 2015 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Dec/Jan 29 2,710 1,552 1,410 379 436 368 30 2,891 1,188 1,448 183 442 351 31 3,871 1,925 2,395 204 199 226 01 444 140 102 482 2 3 02 1,702 704 341 86 240 113 ---------------------------------------------------------------- 11,618 5,509 5,696 1,334 1,319 1,061 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Dec/Jan 29 8,149 5,171 201 2,369 3,409 195 30 7,149 6,171 699 2,124 1,692 482 31 8,175 6,935 482 1,443 1,374 372 01 2,969 1,686 77 167 134 2 02 6,947 5,829 330 2,173 1,123 45 ---------------------------------------------------------------- 33,389 25,792 1,789 8,276 7,732 1,096 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Dec/Jan 29 3,324 2,038 1,473 384 437 375 30 2,528 2,121 1,484 188 439 392 31 3,430 2,345 2,878 208 183 224 01 271 432 98 481 2 3 02 2,186 907 444 96 241 110 ---------------------------------------------------------------- 11,739 7,843 6,377 1,357 1,302 1,104 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Dec/Jan 29 7,475 5,519 358 2,354 3,245 221 30 6,729 6,078 820 2,116 1,750 477 31 8,022 7,202 528 1,423 1,392 368 01 2,761 2,472 150 168 134 2 02 6,498 6,984 430 2,142 1,174 45 ---------------------------------------------------------------- 31,485 28,255 2,286 8,203 7,695 1,113 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 61.8933 rupees source RBI reference rate .