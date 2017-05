Mar 20 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Mar 02 to Mar 05, 2015 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Mar 02 2,936 811 325 368 378 317 03 3,369 821 493 219 86 68 04 3,056 1,684 562 273 205 264 05 2,935 871 453 571 231 235 ---------------------------------------------------------------- 12,296 4,187 1,833 1,431 900 884 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Mar 02 9,129 7,168 716 2,334 1,308 169 03 8,275 8,017 1,010 2,104 758 153 04 8,142 8,104 1,007 2,360 875 61 05 7,625 7,178 1,105 3,120 1,329 78 ---------------------------------------------------------------- 33,171 30,467 3,838 9,918 4,270 461 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Mar 02 2,312 1,072 438 379 376 324 03 2,229 1,328 474 269 76 90 04 2,741 927 798 299 192 170 05 2,651 1,227 612 586 148 234 ---------------------------------------------------------------- 9,933 4,554 2,322 1,533 792 818 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Mar 02 9,163 7,395 992 2,344 1,291 164 03 8,722 7,879 1,651 2,068 746 153 04 8,236 8,585 1,174 2,350 915 56 05 7,094 8,484 1,426 3,243 1,298 75 ---------------------------------------------------------------- 33,215 32,343 5,243 10,005 4,250 448 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 62.4923 rupees source RBI reference rate . Note : 06.03.2015 being a holiday on account of 2nd Day of Holi (Dhulandi)