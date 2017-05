Mar 30 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Mar 09 to Mar 13, 2015 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Mar 09 3,230 1,674 487 409 621 566 10 3,456 1,174 390 297 417 122 11 2,611 2,063 700 262 174 218 12 2,840 1,222 891 234 343 253 13 3,051 1,629 461 290 174 122 ---------------------------------------------------------------- 15,188 7,762 2,929 1,492 1,729 1,281 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Mar 09 8,210 6,617 432 2,874 1,247 61 10 9,749 7,428 573 3,573 1,434 86 11 9,540 6,268 482 3,553 1,033 97 12 9,830 7,242 629 3,768 792 86 13 10,188 6,797 363 3,306 977 157 ---------------------------------------------------------------- 47,517 34,352 2,479 17,074 5,483 487 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Mar 09 2,988 1,761 625 388 559 579 10 2,495 1,951 333 327 243 121 11 2,450 1,647 1,309 283 182 217 12 2,400 1,718 633 262 294 234 13 2,660 1,723 450 316 156 136 ---------------------------------------------------------------- 12,993 8,800 3,350 1,576 1,434 1,287 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Mar 09 8,010 7,875 547 2,893 1,178 59 10 9,334 9,443 885 3,732 1,371 86 11 9,188 8,432 564 3,554 985 97 12 10,809 8,752 559 3,791 708 85 13 10,343 8,334 354 3,359 1,015 157 ---------------------------------------------------------------- 47,684 42,836 2,909 17,329 5,257 484 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 62.6069 rupees source RBI reference rate .