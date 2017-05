Jun 12 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from May 25 to May 29, 2015 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- May 25 1,336 677 408 149 232 237 26 2,570 1,263 740 335 332 181 27 3,056 2,250 1,242 203 467 625 28 2,866 1,319 847 188 521 516 29 3,780 1,765 2,209 259 395 398 ---------------------------------------------------------------- 13,608 7,274 5,446 1,134 1,947 1,957 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- May 25 4,777 3,094 464 2,309 717 37 26 9,380 6,735 631 3,812 1,602 90 27 10,483 7,309 688 3,366 2,059 66 28 8,258 7,132 408 3,921 2,578 99 29 9,183 8,457 484 3,200 1,860 122 ---------------------------------------------------------------- 42,081 32,727 2,675 16,608 8,816 414 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- May 25 1,309 709 290 160 212 253 26 3,287 1,123 351 369 337 182 27 3,082 1,831 1,524 223 526 571 28 2,328 1,476 700 188 502 537 29 3,225 1,646 2,077 273 397 397 ---------------------------------------------------------------- 13,231 6,785 4,942 1,213 1,974 1,940 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- May 25 4,818 3,106 551 2,300 654 37 26 9,604 7,533 498 3,785 1,480 88 27 10,031 8,046 1,212 3,321 1,999 76 28 7,976 7,419 576 3,934 2,490 95 29 9,190 9,975 972 3,193 1,928 111 ---------------------------------------------------------------- 41,619 36,079 3,809 16,533 8,551 407 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 64.0301 rupees source RBI reference rate .