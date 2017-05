May 6 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Apr 25 to Apr 29, 2016 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Apr 25 2,559 916 835 195 284 279 26 3,096 1,025 1,220 267 191 198 27 3,452 1,555 2,473 171 320 289 28 2,736 908 974 153 346 351 29 3,799 1,660 1,707 203 275 323 ---------------------------------------------------------------- 15,642 6,064 7,209 989 1,416 1,440 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Apr 25 7,526 8,112 571 3,800 1,775 103 26 9,499 9,150 843 3,799 1,068 135 27 8,747 9,654 867 2,669 2,531 216 28 7,558 7,303 766 3,032 2,547 2,670 29 7,997 9,609 246 2,989 2,222 3,770 ---------------------------------------------------------------- 41,327 43,828 3,293 16,289 10,143 6,894 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Apr 25 2,798 1,107 543 214 335 227 26 2,562 1,563 982 283 180 199 27 2,666 2,671 1,926 173 251 345 28 2,542 1,426 635 152 340 351 29 2,874 2,502 1,790 198 259 344 ---------------------------------------------------------------- 13,442 9,269 5,876 1,020 1,365 1,466 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Apr 25 7,515 9,721 473 3,535 1,729 103 26 9,343 11,873 737 3,801 998 135 27 7,888 12,798 1,383 2,667 2,585 217 28 7,253 10,467 799 3,025 2,505 2,671 29 7,779 13,684 239 2,980 2,293 3,772 ---------------------------------------------------------------- 39,778 58,543 3,631 16,008 10,110 6,898 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 66.5830 rupees source RBI reference rate .