May 20 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from May 09 to May 13, 2016 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- May 09 1,676 742 314 216 223 182 10 2,094 647 375 237 178 169 11 2,022 1,457 375 162 77 83 12 1,954 607 421 98 111 68 13 2,261 958 659 72 117 120 ---------------------------------------------------------------- 10,007 4,411 2,144 785 706 622 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- May 09 6,798 7,414 357 3,533 923 49 10 6,512 8,008 353 2,823 1,422 33 11 6,766 7,848 310 1,868 1,297 49 12 5,944 9,118 488 2,051 977 54 13 6,316 7,779 481 2,057 918 35 ---------------------------------------------------------------- 32,336 40,167 1,989 12,332 5,537 220 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- May 09 1,900 897 314 213 211 181 10 1,669 892 330 242 182 168 11 2,097 741 1,140 162 80 83 12 1,993 1,005 314 105 49 130 13 2,152 1,123 264 76 117 122 ---------------------------------------------------------------- 9,811 4,658 2,362 798 639 684 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- May 09 6,659 11,297 505 3,527 914 49 10 6,339 10,493 423 2,775 1,484 34 11 6,681 10,775 375 1,859 1,315 50 12 5,873 11,535 491 2,044 952 55 13 6,134 11,767 611 2,049 920 35 ---------------------------------------------------------------- 31,686 55,867 2,405 12,254 5,585 223 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 67.4076 rupees source RBI reference rate .