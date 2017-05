May 27 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from May 16 to May 20, 2016 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- May 16 2,016 618 674 171 135 155 17 2,649 664 880 140 144 123 18 2,280 1,090 511 142 183 134 19 4,306 1,728 502 125 198 200 20 2,063 1,231 582 115 162 90 ---------------------------------------------------------------- 13,314 5,331 3,149 693 822 702 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- May 16 9,211 7,286 296 2,330 1,064 26 17 8,250 7,955 393 2,775 933 32 18 7,281 7,629 539 3,180 1,028 51 19 10,243 6,974 417 3,809 1,521 254 20 9,118 7,064 442 2,563 1,136 149 ---------------------------------------------------------------- 44,103 36,908 2,087 14,657 5,682 512 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- May 16 2,151 848 306 175 134 155 17 2,295 1,215 495 136 144 123 18 2,014 1,096 552 143 181 137 19 5,058 2,086 543 143 200 210 20 2,517 1,950 249 135 143 90 ---------------------------------------------------------------- 14,035 7,195 2,145 732 802 715 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- May 16 9,150 9,894 236 2,264 1,044 25 17 7,967 10,266 521 2,756 943 32 18 7,146 9,844 491 3,169 1,057 51 19 9,039 9,600 400 3,799 1,473 253 20 8,432 10,530 420 2,542 1,195 150 ---------------------------------------------------------------- 41,734 50,134 2,068 14,530 5,712 511 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 67.0613 rupees source RBI reference rate .