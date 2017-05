Aug 26 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Aug 16 to Aug 19, 2016 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Aug 16 2,531 1,271 733 321 309 306 18 3,036 1,015 426 135 327 185 19 2,714 1,097 522 112 165 144 ---------------------------------------------------------------- 8,281 3,383 1,681 568 801 635 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Aug 16 7,011 6,673 1,356 4,102 1,263 92 18 7,266 6,794 284 3,481 1,187 243 19 7,628 5,881 354 2,679 837 47 ---------------------------------------------------------------- 21,905 19,348 1,994 10,262 3,287 382 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Aug 16 3,495 1,244 578 327 433 270 18 2,853 791 602 179 243 239 19 2,828 1,095 297 116 252 146 ---------------------------------------------------------------- 9,176 3,130 1,477 622 928 655 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Aug 16 6,917 8,794 1,516 3,940 1,318 90 18 6,594 9,700 913 3,509 1,205 216 19 7,322 8,875 898 2,594 892 44 ---------------------------------------------------------------- 20,833 27,369 3,327 10,043 3,415 350 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 67.0299 rupees source RBI reference rate . Note: (15.08.2016 & 17.08.2016 being holidays on account of Independence Day and Parsi New Year (Shahenshahi) respectively)