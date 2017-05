Sep 16 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Sep 06 to Sep 09, 2016 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Sep 06 2,338 2,616 534 207 178 196 07 2,920 2,202 941 173 299 609 08 2,191 1,525 667 106 289 291 09 2,766 978 599 171 202 183 ---------------------------------------------------------------- 10,215 7,321 2,741 657 968 1,279 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Sep 06 8,897 8,915 761 3,432 1,460 58 07 9,516 9,137 856 3,433 1,352 137 08 7,824 5,911 348 3,943 1,534 61 09 7,976 6,902 414 3,372 1,883 31 ---------------------------------------------------------------- 34,213 30,865 2,379 14,180 6,229 287 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Sep 06 2,900 1,440 698 217 324 196 07 2,539 1,903 458 175 314 609 08 1,948 1,427 654 117 259 334 09 2,768 1,337 674 173 377 160 ---------------------------------------------------------------- 10,155 6,107 2,484 682 1,274 1,299 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Sep 06 9,990 12,180 1,106 3,230 1,558 58 07 10,754 11,362 1,205 3,419 1,853 137 08 7,718 8,504 826 3,851 1,580 61 09 7,730 9,334 418 3,261 1,916 31 ---------------------------------------------------------------- 36,192 41,380 3,555 13,761 6,907 287 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 67.0248 rupees source RBI reference rate . [NOTE : 05-09-2016 being a holiday on account of Ganesh Chaturthi/Vinayakar Chathurthi/Samvantsari (Chaturthi Paksha)/Varasiddhi Vinayaka Vrata]