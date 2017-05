Mar 27 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Mar 13 to Mar 17, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Mar 13 24 7 0 0 1 0 14 3,857 1,126 631 293 182 282 15 3,666 1,741 705 127 182 122 16 2,908 1,250 859 85 312 235 17 3,797 1,274 1,377 253 239 123 ---------------------------------------------------------------- 14,252 5,398 3,572 758 916 762 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Mar 13 12 0 0 32 94 0 14 9,860 5,926 384 3,016 1,389 132 15 12,670 7,458 737 2,524 1,158 93 16 10,243 7,861 1,698 2,932 1,117 182 17 12,108 6,381 1,653 3,945 1,171 273 ---------------------------------------------------------------- 44,893 27,626 4,472 12,449 4,929 680 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- Mar 13 21 4 0 0 3 0 14 2,398 2,156 654 296 280 187 15 2,740 2,095 1,330 133 323 134 16 2,747 2,050 542 112 381 252 17 4,891 1,397 910 261 391 105 ---------------------------------------------------------------- 12,797 7,702 3,436 802 1,378 678 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- Mar 13 15 0 0 32 84 0 14 10,047 8,016 643 2,962 1,371 131 15 12,802 9,321 1,105 2,365 1,178 89 16 9,929 9,482 1,876 2,888 1,151 168 17 12,009 8,988 1,601 3,906 1,043 270 ---------------------------------------------------------------- 44,802 35,807 5,225 12,153 4,827 658 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 65.4581 rupees source RBI reference rate .