Jun 2 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from May 22 to May 26, 2017 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- May 22 2,488 805 667 220 275 205 23 2,701 1,084 696 171 220 200 24 2,359 811 879 170 581 306 25 2,509 701 818 121 212 191 26 3,469 826 1,166 232 187 280 ---------------------------------------------------------------- 13,526 4,227 4,226 914 1,475 1,182 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- May 22 8,322 5,109 344 2,965 1,309 276 23 10,021 6,157 605 3,340 1,075 365 24 8,873 6,504 298 2,899 1,285 375 25 5,834 6,391 532 2,849 1,670 438 26 8,721 7,824 326 2,680 1,566 231 ---------------------------------------------------------------- 41,771 31,985 2,105 14,733 6,905 1,685 ---------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation ---------------------------------------------------------------- May 22 3,256 888 247 216 350 203 23 2,581 1,293 346 171 221 198 24 2,565 1,643 282 170 583 306 25 2,225 1,469 430 179 247 191 26 3,285 1,841 559 236 188 260 ---------------------------------------------------------------- 13,912 7,134 1,864 972 1,589 1,158 ---------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward ---------------------------------------------------------------- May 22 8,319 9,550 375 2,869 1,350 277 23 10,190 7,620 561 3,350 1,091 365 24 8,770 8,882 256 2,754 1,302 376 25 5,497 8,082 649 2,859 1,717 443 26 8,738 9,115 295 2,588 1,602 237 ---------------------------------------------------------------- 41,514 43,249 2,136 14,420 7,062 1,698 ---------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 64.4208 rupees source RBI reference rate .