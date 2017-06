May 4 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Apr 16 to Apr 20, 2012 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- Apr 16 2,314 1,114 569 590 457 533 17 2,076 584 522 154 435 583 18 2,115 1,077 532 483 198 217 19 2,177 1,043 280 262 404 441 20 1,843 814 1,269 226 193 215 -------------------------------------------------------------- 10,525 4,632 3,172 1,715 1,687 1,989 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- Apr 16 5,615 7,634 268 3,992 1,294 96 17 5,860 9,414 762 4,246 961 67 18 5,525 9,481 608 4,016 1,283 69 19 6,721 8,093 559 4,255 1,271 272 20 6,111 6,167 691 2,937 941 72 -------------------------------------------------------------- 29,832 40,789 2,888 19,446 5,750 576 -------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- Apr 16 2,380 1,214 236 614 635 574 17 1,855 1,350 211 159 561 583 18 2,049 1,561 319 485 200 205 19 1,996 951 279 266 470 412 20 2,054 2,035 190 198 186 213 -------------------------------------------------------------- 10,334 7,111 1,235 1,722 2,052 1,987 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- Apr 16 5,461 8,433 326 3,993 1,324 97 17 6,060 10,072 719 4,470 979 67 18 5,571 9,574 640 4,011 1,263 71 19 6,319 8,901 985 4,336 1,286 277 20 5,771 6,670 951 3,062 1,022 72 -------------------------------------------------------------- 29,182 43,650 3,621 19,872 5,874 584 -------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 53.7225 rupees source RBI reference rate .