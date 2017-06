May 11 The Reserve Bank of India released the following data on turnover in the Indian forex market for the period from Apr 23 to Apr 27, 2012 (All figures in $mln). PURCHASES ---------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- Apr 23 2,005 1,363 538 294 912 709 24 1,835 1,221 286 240 366 193 25 2,457 1,106 300 241 283 261 26 2,774 2,223 1,302 135 268 290 27 2,555 1,826 1,153 181 302 326 -------------------------------------------------------------- 11,626 7,739 3,579 1,091 2,131 1,779 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- Apr 23 6,318 8,507 677 2,968 1,317 314 24 7,233 6,905 762 2,439 1,195 164 25 6,467 7,369 755 3,159 1,157 149 26 7,483 8,334 1,091 2,735 1,628 996 27 5,680 5,166 1,300 3,648 1,668 536 -------------------------------------------------------------- 33,181 36,281 4,585 14,949 6,965 2,159 -------------------------------------------------------------- SALES ------- Merchant FCY/INR FCY/FCY Spot Forward Forward Spot Forward Forward cancellation cancellation -------------------------------------------------------------- Apr 23 2,153 1,319 675 187 921 709 24 1,931 1,510 348 243 368 193 25 2,318 1,532 424 245 280 263 26 2,817 2,218 1,381 133 271 293 27 2,719 1,579 1,305 181 289 320 -------------------------------------------------------------- 11,938 8,158 4,133 989 2,129 1,778 -------------------------------------------------------------- Interbank FCY/INR FCY/FCY Spot Swap Forward Spot Swap Forward -------------------------------------------------------------- Apr 23 5,952 9,081 701 2,916 1,075 314 24 6,657 7,494 1,173 2,438 982 164 25 6,268 8,058 827 3,191 1,082 160 26 7,025 8,491 1,422 2,662 1,611 996 27 5,324 5,907 1,656 3,656 1,618 513 -------------------------------------------------------------- 31,226 39,031 5,779 14,863 6,368 2,147 -------------------------------------------------------------- Spot rate : 1$ = 53.6410 rupees source RBI reference rate .